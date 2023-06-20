Що робити в разі аварії на Запорізькій АЕС: інструкція

Російські загарбники провели додаткове мінування на ЗАЕС. Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що ворог може влаштувати теракт на атомній електростанції. Аварія необов’язково призведе до викиду радіоактивних речовин в атмосферу, однак кожному варто знати алгоритм дій, аби убезпечити себе та своїх рідних.

Що найбільше шкодить людині під час радіаційної небезпеки, пояснює експерт з прогнозування розповсюдження радіоактивних аерозолів у повітрі та член бригади радіаційного моніторингу Захар Іванов у відео на YouTube-каналі SPRAVDI.

Що робити, якщо почули оповіщення про радіаційну загрозу?

Викид може бути контрольованим. На атомних електростанціях є системи, які спрямовані на те, щоб убезпечити довкілля від того, що перебуває всередині герметичної оболонки атомної електростанції. Але алгоритм дій такий:

- дослухатися до офіційних повідомлень,

- перейти до укриття,

- подбати про бутильовану воду,

- загорнути продукти харчування в герметичні пакети,

- взяти маску й респіратор,

- мати одяг, який легко помити (плащ, гумові чоботи).

Укриття — як вони мають бути облаштовані та як довго в них перебувати?

- може підійти кімната, де від джерела радіації відділяють дві стіни або підвал,

- термін перебування в укритті — доба,

- не виходити з укриття без відповідних сигналів,

- у підвалі облаштувати зв’язок, аби отримувати сповіщення про подальші дії.

Як зрозуміти, що укриття надійне?

- приміщення має бути якомога далі від зовнішніх стін (коридори чи підвальне приміщення),

- зачинені вікна, двері,

- необхідний запас продуктів харчування.

Якщо в укритті немає на вікнах скла чи не повністю зачиняються двері?

Це може бути критичним, за можливості намагайтеся їх герметизувати, наскільки це можливо. Зрозуміло, що ви не зможете відсікти всі радіоактивні аерозолі, які перебувають у повітрі. Проте чим більше ви герметизуєте своє укриття, тим меншу дозу опромінення отримаєте під час аварії, тому за можливості двері ущільнюйте, вікна зачиняйте, заставляйте хоча б чимось. Одягайте респіратор.

Чи правда, що краще поїхати від джерела випромінювання?

Передчасна евакуація може бути шкідливою, тому що ви можете, перебуваючи в автомобілі, навпаки, потрапити на тяжку фазу аварії та отримати непомірно більші дози опромінення, ніж ви би отримали, якби залишилися в укритті.

Чи може бути авто укриттям на момент викиду радіоактивних речовин в атмосферу, чи краще вийти й лягти на землю?

Ні те, ні інше не буде вам помічником у разі аварії на атомній електростанції. Авто не є герметичним, і ви будете одержувати велику дозу опромінення від того, що перебуваєте поблизу зовнішніх стінок автомобіля. А якщо ви ляжете на землю, все буде осідати на вас.

Досвід аварії на ЧАЕС

Аварія на ЧАЕС була першою масштабною аварією на атомній електростанції, і не було ще чіткого виваженого механізму того, що саме потрібно робити, як саме потрібно діяти, як захищати населення. Після аварії на Чорнобильській АЕС було проведено безліч заходів міжнародною спільнотою та Україною з приводу того, як реагувати на таку подію, і тому є кризові центри на атомних електричних станціях, які постійно функціонують, і також є інформаційно-кризовий центр Держатомрегулювання.

Вони слідкують і моніторять ситуацію, як вона може протікати. Тепер умовно ми маємо інструменти, які можуть допомогти в тому, де саме варто проводити попередню евакуацію, маємо більше засобів для того, щоб захистити наші ядерні реактори від тяжчого перебігу аварій.

На цей час попередньо розповсюджені препарати стабільного йоду по території навколо атомних електростанцій. Є інструменти прогнозування, відпрацьовані технології та постійні групи, які працюватимуть, на місцях проводять реальні навчання, тренування з приводу того, як потрібно діяти в разі аварії на атомній електростанції.

Які чинники іонізувального випромінювання несуть найбільшу шкоду організму?

Іонізувальне випромінювання несе певну шкоду організму, оскільки воно впливає на організм і взаємодіє з, наприклад, молекулами води, які є в організмі. Типи іонізувального випромінювання, як-от альфа-, бета-, гамма- нейтронне випромінювання, рентгенівське випромінювання. Вони несуть різну загрозу для організму, і кожен із них так чи інакше впливає на організм і може завдавати йому шкоди.

Зокрема, найбільш проникними до організму є гамма-випромінювання. А як ми знаємо, альфа-, бета-випромінювання більше зашкоджує, коли випадає на шкіру, одяг.

Як іонізувальне випромінювання (радіація) впливає на організм?

- радіації іонізує воду в нашому організмі, утворює солі, які шкідливо на нього впливають,

- радіація руйнує молекули ДНК й викликає ракові пухлини.

Ефекти від радіації:

- стохастичні (не залежать від дози, накопичення відбувається з часом),

- детерміністичні (залежать від дози випромінювання).

Основні принципи захисту від опромінення

- захист відстанню (перебувати якомога далі від джерела опромінення),

- захист часом (перебувати якомога менше часу поблизу джерела опромінення),

- захист екраном (розташовувати щось між собою і джерелом опромінення).

Що робити батькам у разі аварії на АЕС, якщо діти в закладі освіти?

Експерт рекомендує кожному захиститися на певний період часу на тих місцях, де вони перебувають, а потім буде відома інформація стосовно того, де краще перебувати та як краще рухатися. Тоді можна з'єднатися зі своїми родинами та рухатися й дивитися, що робити далі. Краще бути в укритті та чекати на офіційні повідомлення.

Як від радіації захистити домашніх тварин?

- забрати тваринку до укриття,

- мати корм і воду,

- не давати виходити на подвір’я,

- на вулиці носити на руках.

Діяльність органів, які забезпечують ядерну безпеку, не припинена, вони функціонують. Інформаційні центри працюють, і в разі небезпечної ситуації повідомлення будуть і населення буде захищене.

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