Історичний візит Блінкена до Китаю: про що домовились США та КНР

За результатами візиту до Пекіна Ентоні Блінкен заявив, що всі його дискусії з офіційними особами КНР були конструктивними.

Держсекретар США Ентоні Блінкен 18 червня прибув із офіційним візитом до Китаю. Перед візитом Блінкен назвав однією з основних цілей поїздки до Пекіна – встановлення "відкритого та розширеного" діалогу з китайськими офіційними особами. На зустрічі з китайськими високопосадовцями, зокрема, йшлося і про війну Росії проти України.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про домовленості між Китаєм та США.

Про поїздку Ентоні Блінкена до Пекіна домовилися президент США Джо Байден і Сі в листопаді 2022 року під час зустрічі в Індонезії, де вони погодилися з необхідністю комунікації на високому рівні між двома країнами, попри розбіжності з різних питань та інтенсивне географічне суперництво, особливо в Індо-Тихоокеанському регіоні.

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Перед анонсованою поїздкою очікування від цього візиту були невисокими. Сам Блінкен сказав, що відносини між Китаєм і США перебувають у стані турбулентності, і обидві сторони визнали необхідність їхньої стабілізації.

Візит Блінкена до Пекіна планувався ще у лютому 2023 року, але був відкладений після того, як США збили у своєму повітряному просторі китайський аеростат. Вашингтон тоді заявив, що апарат займався розвідкою. Влада КНР у відповідь повідомила, що це був метеозонд, що збився з курсу.

Міністр закордонних справ Китаю напередодні зустрічі також зазначив, що стосунки Китаю та Сполучених Штатів перебувають на найнижчому, з моменту встановлення, рівні. Останнім часом відносини лише погіршувалися.

Чи передає Китай летальну зброю Росії

Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі пообіцяв державному секретарю США Ентоні Блінкену не надавати летальної зброї Росії. Китай запевнив, що не постачав Росії летальну зброю і не збирається цього робити.

"Проте нас постійно турбують китайські фірми — компанії, які можуть надавати технології, які Росія може використовувати для просування своєї агресії в Україні. І ми попросили китайський уряд бути дуже пильними стосовно цього", – наголосив Ентоні Блінкен.

США не підтримують незалежність Тайваню

Ентоні Блінкен зазначив, що зростає занепокоєння щодо "провокаційних дій Китаю". Після цього він наголосив, що США не підтримують незалежність Тайваню.

Натомість у МЗС Китаю заявили, що, за словами Блінкена, США не підтримують незалежність Тайваню і не хочуть конфлікту з Китаєм. Також додали, що голова КНР Сі заявив, що слід цінувати спільні інтереси двох країн, а їхні відповідні успіхи є можливістю, а не загрозою одне для одного.

У Китаї додали, що сподіваються на міцні та стійкі китайсько-американські відносини, та вважають, що країни зможуть подолати різні труднощі та знайти правильний шлях для відносин на основі взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідного співробітництва.

За словами Ентоні Блінкена, потенційно напруженість навколо Тайваню "