Чи передає Росії летальну зброю Китай: держсекретар США дав вичерну відповідь

Китай запевнив, що не постачав країні-агресорці Росії летальну зброю. Китайська сторона заявляє, що не збирається цього робити.

Про це під час візиту до Пекіна повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, пише CNN.

За словами Блінкена, США були раді отримати запевнення від китайської сторони щодо небажання постачати летальну зброю Росії.

"Проте нас постійно турбують китайські фірми — компанії, які можуть надавати технології, які Росія може використовувати для просування своєї агресії в Україні. І ми попросили китайський уряд бути дуже пильними стосовно цього", — наголосив Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, що держсекретар США Блінкен зустрівся із головою КНР Сі Цзінпіном.

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