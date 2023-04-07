Сінгапур втричі збільшив закупівлю російської нафти - Reuters

Країна почала активно закуповувати російську сировину після того, як було введено в дію ембарго Євросоюзу на поставки російської нафти.

Імпорт російської нафти в Сінгапур зріс майже втричі в першому кварталі 2023 року, після того, як Європейський Союз заборонив імпорт нафтопродуктів з Росії.

Про це інформує Reuters.

Азіатський нафтовий хаб імпортував 741 000 тонн російської нафти за цей період, що становить близько 23% від загального імпорту нафтопродукту Сінгапуром.

Згідно з даними, цей показник збільшився з приблизно 261 000 тонн, імпортованих у четвертому кварталі минулого року.

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ЄС заборонив імпорт російських нафтопродуктів з 5 лютого, а Групи семи націй, ЄС і Австралія встановили обмеження в 45 доларів на торгівлю російською нафтою з використанням західних суден і страхування.

Загальний експорт Сінгапуру нафти, яка може використовуватися для змішування бензину, а також є ключовим інгредієнтом для таких продуктів, як пластмаси та фарби, зріс до 946 000 тонн у першому кварталі цього року, що на 26% більше, ніж у четвертому кварталі 2022 року.

Ключовими покупцями нафтопродуктів з Сінгапуру є Південна Корея, Китай, Тайвань і Японія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через антиросійські санкції, які ввели після вторгнення в Україну, РФ використовує "тіньовий флот" із застарілих танкерів. Він створює ризики масштабного розливу нафти, що може призвести до серйозної екологічної катастрофи.

Крім того, ми раніше інформували, що президент США Джо Байден у розмові з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн заявив, що наразі нема потреби корегувати нафтові санкції, які були запроваджені проти Росії.

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