Сингапур втрое увеличил закупку российской нефти — Reuters

Страна начала активно закупать российское сырье после того, как было введено в действие эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти.

Импорт российской нефти в Сингапур вырос почти в три раза в первом квартале 2023 года, после того как Европейский Союз запретил импорт нефтепродуктов из России.

Об этом информирует Reuters.

Азиатский нефтяной хаб импортировал 741 000 тонн российской нефти за этот период, что составляет около 23% общего импорта нефтепродукта Сингапуром.

Согласно данным, этот показатель увеличился примерно с 261 000 тонн, импортированных в четвертом квартале прошлого года.

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ЕС запретил импорт российских нефтепродуктов с 5 февраля, а группы семи наций, ЕС и Австралия установили ограничения в 45 долларов на торговлю российской нефтью с использованием западных судов и страхования.

Общий экспорт Сингапура нефти, которая может использоваться для смешивания бензина, а также ключевым ингредиентом для таких продуктов, как пластмассы и краски, вырос до 946 000 тонн в первом квартале этого года, что на 26% больше, чем в четвертом квартале 2022 года.

Ключевыми покупателями нефтепродуктов из Сингапура являются Южная Корея, Китай, Тайвань и Япония.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за антироссийских санкций, которые ввели после вторжения в Украину, РФ использует "теневой флот" из устаревших танкеров. Он создает риски масштабного разлива нефти, что может привести к серьезной экологической катастрофе.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент США Джо Байден в разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен заявил, что нет необходимости корректировать нефтяные санкции, которые были введены против России.

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