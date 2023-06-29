Хаос у Росії може обернутися великими проблемами для світової економіки — CNN

2022 року рекордні ціни на енергоносії врятували економіку Росії. Однак уже найближчим часом наслідки санкцій підведуть країну-агресора до економічної ями. Після пандемії коронавірусу і початку повномасштабної війни в Україні світова економіка перебуває в хиткому стані. Їй буде важко впоратися з новою кризою, такою як політичний і військовий хаос у Росії.

Про це пише CNN.

Як заявив професор Єльського університету та експерт із Росії Джеффрі Зонненфельд, у Кремлі у президента РФ Володимира Путіна зараз справжній хаос.

Видання пише, що Росія вже випала з-поміж 10 найбільших економік світу, проте вона залишається одним із найбільших постачальників енергоносіїв на світові ринки навіть з урахуванням санкцій Заходу.

За словами журналістів, аналітики Rystad Energy кажуть, що періоди геополітичної невизначеності в основних нафтовидобувних країнах за останні 35 років у середньому додали 8% до ціни на нафту.

Будь-яка значуща втрата російських енергоносіїв змусить Китай та Індію конкурувати із західними країнами за постачання інших виробників. Якщо політичний хаос обмежить експорт інших товарів, таких як зерно чи добрива, це також може призвести до порушення попиту та пропозиції. А це може спричинити зростання цін для всіх.

Провідний американський нафтовий аналітик Kpler Метт Сміт заявив, що військовий заколот Пригожина вніс невизначеність, яка може позначитися на світовій економіці.

"Такі потрясіння і невизначеність, які ми спостерігали останніми днями, можуть штовхнути ціни догори з огляду на потенційні перебої з постачаннями — і страх перед ними. Ці фактори не розглядалися до вихідних", — сказав він.

Лівія та Венесуела є повчальними прикладами того, як громадянська війна та внутрішні політичні розбіжності можуть негативно позначитися на експорті енергоносіїв. За даними Агентства енергетичної інформації США, видобуток нафти в Лівії впав з 1,7 мільйона барелів на день до рекордно низького рівня - всього 365,000 2020 року.

Росія є набагато важливішим гравцем. Виробляючи трохи менше 10 мільйонів барелів на день, вона забезпечує близько 10% світового попиту сиру нафту. А із загальним обсягом експорту нафти майже 8 мільйонів барелів на день Росія з великим відривом посідає друге місце після Саудівської Аравії в альянсі провідних виробників енергії ОПЕК+.

Яка ситуація з економікою РФ

Від кінця минулого року в російському бюджеті сформувалася діра у кілька трильйонів рублів, а доходів у січні не вистачило і на половину витрат. І головне – Росія втратила свою позицію ключового постачальника енергоресурсів до Європи, що, за оцінками МЕА, коштуватиме агресору $1 трлн до 2030 року.

У результаті загострюються негативні тенденції, які Росії вдалося компенсувати коштом рекордного експорту минулого року. Торговельний баланс різко скоротився, рубль впав на 35% за чотири місяці, а дефіцит бюджету перетворюється на велику діру. Щоб урятувати ситуацію, РФ продовжує витрачати нафтові гроші з Фонду національного добробуту та збільшує запозичення на внутрішньому ринку.

За таких умов цьогоріч російська економіка може скоротитися на 6% проти 2,1% торік. На тлі падіння доходів від нафти та газу з $350 млрд до $170 млрд дефіцит бюджету зросте до 6% ВВП.

За даними видання Bloomberg Economics, війна в Україні продовжуватиме розоряти російську економіку, і до 2026 року вона втратить 190 мільярдів доларів.

"Протягом 2023 року на 0,5 процентних пункти може скоротитися зростання приватного сектору. Причина — у відправленні чоловіків із підприємств на війну. Ще сильніша війна позначиться на демографії: населення працездатного віку в Росії може зменшитися на 6,5% протягом наступного десятиліття", — пише видання.