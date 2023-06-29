Хаос в России может обернуться большими проблемами для мировой экономики — CNN

2022 рекордные цены на энергоносители спасли экономику России. Однако уже в ближайшее время последствия санкций подведут страну-агрессор к экономической яме. После пандемии коронавируса и начала полномасштабной войны в Украине мировая экономика находится в неустойчивом состоянии. Ей будет трудно справиться с новым кризисом, таким как политический и военный хаос в России.

Об этом пишет CNN.

Как заявил профессор Йельского университета и эксперт из России Джеффри Зонненфельд, в Кремле у президента РФ Владимира Путина сейчас настоящий хаос.

Издание пишет, что Россия уже выпала из 10 крупнейших экономик мира, однако она остается одним из крупнейших поставщиков энергоносителей на мировые рынки даже с учетом санкций Запада.

По словам журналистов, аналитики Rystad Energy говорят, что периоды геополитической неопределенности в основных нефтедобывающих странах за последние 35 лет в среднем прибавили 8% к цене на нефть.

Любой значительный урон российских энергоносителей заставит Китай и Индию конкурировать с западными странами за поставку других производителей. Если политический хаос ограничит экспорт других товаров, таких как зерно или удобрения, это может привести к нарушению спроса и предложения. А это может привести к росту цен для всех.

Ведущий американский нефтяной аналитик Kpler Мэтт Смит заявил, что военный мятеж Пригожина внес неопределенность, которая может сказаться на мировой экономике.

"Такие потрясения и неопределенность, которые мы наблюдали в последние дни, могут толкнуть цены вверх ввиду потенциальных перебоев со снабжением — и страха перед ними. Эти факторы не рассматривались до выходных", — сказал он.

Ливия и Венесуэла являются назидательными примерами того, как гражданская война и внутренние политические разногласия могут негативно сказаться на экспорте энергоносителей. По данным Агентства энергетической информации США, добыча нефти в Ливии упала с 1,7 миллиона баррелей в день до рекордно низкого уровня – всего 365,000 в 2020 году.

Россия является гораздо более важным игроком. Производя чуть менее 10 миллионов баррелей в день, она обеспечивает около 10% мирового спроса на сырую нефть. С общим объемом экспорта нефти почти 8 миллионов баррелей в день Россия с большим отрывом занимает второе место после Саудовской Аравии в альянсе ведущих производителей энергии ОПЕК+.

Какая ситуация с экономикой РФ

С конца прошлого года в российском бюджете сформировалась дыра в несколько триллионов рублей, а доходов в январе не хватило и на половину расходов. И главное – Россия потеряла свою позицию ключевого поставщика энергоресурсов в Европу, что, по оценкам МЭА, обойдется агрессору в $1 трлн к 2030 году.

В результате обостряются негативные тенденции, которые России удалось компенсировать за счет рекордного экспорта в прошлом году. Торговый баланс резко сократился, рубль упал на 35% за четыре месяца, а дефицит бюджета превращается в большую дыру. Чтобы спасти ситуацию, РФ продолжает тратить нефтяные деньги из Фонда национального благосостояния и увеличивает заимствования на внутреннем рынке.

В таких условиях российская экономика может сократиться на 6% против 2,1% в прошлом году. На фоне падения доходов от нефти и газа с $350 млрд до $170 млрд, а дефицит бюджета вырастет до 6% ВВП.

По данным издания Bloomberg Economics, война в Украине будет продолжать разорять российскую экономику и к 2026 году она потеряет 190 миллиардов долларов.

"В течение 2023 года на 0,5 процентных пункта может сократиться рост частного сектора. Причина — в отправлении мужчин с предприятий на войну. Еще более сильная война отразится на демографии: население трудоспособного возраста в России может уменьшиться на 6,5% в течение следующего десятилетия", — пишет издание.