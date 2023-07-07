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ВСУ снова продвинулись на Бахмутском направлении: Сырский показал видео

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
1921
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ВСУ снова продвинулись на Бахмутском направлении: Сырский показал видео

ВСУ снова продвинулись на Бахмутском направлении 7 июля / Фото: Associated Press

Защитники Украины имеют успехи вблизи Бахмута. Там активно пылают вражеские танки.

Украинские военные снова продвинулись на Бахмутском направлении и вернули оккупированные территории.

Об этом 7 июля сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

"Бахмутское направление. Силы обороны имеют успехи и продвигаются вперед. Вернули ранее оккупированные территории", — рассказал он.

Кроме того, Сырский показал работу украинских военных, которые из двух выстрелов уничтожили вражеский танк.

"На видео работа 3-й ОШБр в окрестностях города Бахмут. Два выстрела из NLAW и Javelin и танк оккупантов Т-80 превратился в металлолом", — прокомментировал командующий Сухопутными войсками ВСУ.

ВСУ снова продвинулись на Бахмутском направлении: Сырский показал видео

ВСУ снова продвинулись на Бахмутском направлении: Сырский показал видео

Напомним, аналитики американского Института изучения войны сообщили, что Силы обороны Украины добились успеха на Бахмутском направлении, активно наращивая давление на оккупантов в окрестностях этого города. Также ВСУ продолжают продвижение в Запорожском направлении.

В свою очередь, в Минобороны Украины сообщили, что украинские Силы обороны постепенно продвигаются на востоке, а россияне в Бахмуте уже фактически оказались в ловушке.

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Дата публикации
Просмотры
1921
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