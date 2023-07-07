Мешал шум: в Одессе мужчина разогнал соседских детей гранатой

В Одессе задержан мужчина, который решил разогнать страйкбольной гранатой мешавших ему детей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ЧП Украины в Одесской области.

Инцидент произошел во дворе многоквартирного дома по улице Картамышевской. Граната упала далеко и никто из детей не пострадал.

Полиция обнаружила виновника в квартире по месту жительства в нетрезвом состоянии, он объяснил, что таким образом решил прекратить шум из двора.

Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли остатки страйкбольной гранаты, а во время обыска по месту жительства злоумышленника – еще одну гранату, относящуюся к категории пиротехнических изделий.

По ч. 1 ст. 296 УК Украины фигуранту предъявлено обвинение в грубом нарушении общественного порядка, обвинительный акт направили в суд.

Напомним, в Киевской области 36-летний мужчина бросил в гостей гранату. На месте инцидента погиб 27-летний парень, многие получили травмы.