Эстонский генерал рассказал о борьбе в Кремле за наследие Путина

Эстонский генерал, командующий Лигой обороны Эстонии и действующий депутат эстонского парламента Меэлис Кийли считает, что за Пригожиным и его мятежом мог кто-то стоять в Кремле. Этот бунт демонстрирует то, что в России идет борьба за власть.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua

"Нет, я не думаю, что это как-то повлияло на фронт. Все их силы там. Поэтому влияния это не имело. Но в перспективе... Это мое личное мнение, однако я не думаю, что это была исключительная инициатива Пригожина. Я действительно верю, что в Кремле идет борьба, возможно, уже за наследство Путина. Он (Пригожин - ред.) имел достаточно сильную поддержку режима на высоком уровне. Но это мои предположения", - пояснил эстонский генерал.

Меелис Кийли заметил, что Запад вяло отреагировал на бунт Пригожина, поскольку боится, чтобы ядерное оружие не попало в руки террористов "Вагнера".

"Вообще-то это возможно. Это на самом деле угроза. Потому что, к сожалению, да, Россия является ядерной державой. Но я не вижу возможностей, чтобы руководство (России - ред.) использовало ядерное оружие, несмотря на риторику. Нет, они не будут этого делать. Но, если они потеряют контроль над ядерными объектами, которые попадут в руки таких мятежников, - это угроза. Но мы не должны это переоценивать", - пояснил он.

Генерал также считает, что если Пригожиным руководил кто-нибудь другой, то даже они не хотят, чтобы ядерное оружие попало в руки мятежников или преступных сил.

"Потому что это не мятежники. Давайте называть вещи своими именами. "Вагнер" является террористической группировкой. Они преступники в глазах международного права, а также с точки зрения морали", — подчеркнул он.

Напомним, эстонский генерал, командующий Лигой обороны Эстонии Меэлис Кийл подчеркнул, что то, что контрнаступление Украины продвигается медленно – ошибочное мнение. Поскольку у врага было 9 месяцев на подготовку, то не стоит ожидать, что наступательные действия будут похожи на "легкую прогулку".

Читайте также: