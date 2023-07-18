У Києві вздовж дороги – потрощені автівки: що сталося (відео)

У Києві вранці 18 липня сталася масштабна ДТП на Столичному шосе. На відео, яке опубліковане у соціальних мережа видно потрощені автівки вздовж дороги. Очевидці припускають, що у наслідок такої карколомної автотрощі не обійшлося без загиблих.

Як розповіли сайту ТСН.ua у поліції Києва, ДТП сталася на Столичному шосе близько шостої години ранку. Обійшлося без загиблих.

"Зіткнулися легковий автомобіль Кіа та вантажівка ГАЗ. Як попередньо відомо – легковик влетів у задню частину вантажівки, коли вони рухалися обоє по Столичному шосе. Внаслідок ДТП автомобілі вилетіли на узбіччя, де зіткнулися з електроопорою та рекламним щитом. Водія Кіа госпіталізовано з травмами до лікарні, а водія ГАЗ лікарі оглянули на місці, він від подальшої госпіталізації відмовився", - розповіли нам в поліції Києва.

На місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці з’ясовують механізм та деталі ДТП: чи було перевищення швидкості та помилка водія при перелаштуванні під час руху. Рух транспорту на Столичному шосе ускладнено.

Нагадаємо, у Києві ключові мости Патона та Метро мають критичні пошкодження.

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