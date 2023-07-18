В Киеве вдоль дороги – разбитые автомобили: что произошло (видео)

В Киеве утром 18 июля произошло масштабное ДТП на Столичном шоссе. На видео, которое опубликовано в социальных сетях, видны разбитые автомобили вдоль дороги. Очевидцы предполагают, что в результате такой головокружительной автотрощи не обошлось без погибших.

Как рассказали сайту ТСН.ua в полиции Киева, ДТП произошло на Столичном шоссе около шести часов утра. Обошлось без погибших.

"Столкнулись легковой автомобиль Киа и грузовик ГАЗ. Как предварительно известно — легковушка влетела в заднюю часть грузовика, когда они двигались оба по Столичному шоссе. В результате ДТП автомобили вылетели на обочину, где столкнулись с электроопорой и рекламным щитом. Водитель Киа госпитализирован, а водителя ГАЗ врачи осмотрели на месте, он от дальнейшей госпитализации отказался", — рассказали в полиции Киева.

На месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют механизм и детали ДТП: было ли превышение скорости и ошибка водителя при перестраивании во время движения. Движение транспорта на Столичном шоссе затруднено.

Напомним, в Киеве ключевые мосты Патона и Метро имеют критические повреждения.

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