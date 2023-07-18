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"РФ озвучує дві позиції": Кулеба про переговори щодо "зернової угоди"

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Христина ГоловчакХристина Головчак
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"РФ озвучує дві позиції": Кулеба про переговори щодо "зернової угоди"

Голова МЗС Дмитро Кулеба розповів про переговори щодо "зернової угоди" / Фото: Getty Images

У Росії спростували заяву про те, що диктатор Володимир Путін нібито погодився подовжити "зернову угоду" .

У РФ озвучують різні позиції щодо "зернової угоди". Зокрема, влада Кремля уникає ясності, оскільки в одному текст говорить про припинення, а в іншому коментарі - про зупинення.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у понеділок журналістам у штаб-квартирі ООН.

Він наголошує, що така позиція РФ - це безвідповідальний крок, який ставить під загрозу глобальну продовольчу безпеку.

На тлі цього Кулеба провів низку переговорів з цієї теми, зокрема, про те, як діяти далі, оскільки функціонування коридорів, морських та сухопутних для експорту українського зерна на світовий ринок має продовжуватися.

За його словами, найближчими днями буде проведено дуже інтенсивні консультації на усіх рівнях.

"Але загалом ми повинні розуміти одну просту річ: поки Росія перебуватиме в Криму, доти вона сподіватиметься, що зможе шантажувати світ і нав'язувати свою волю будь-кому. Якщо ми вирішимо цю проблему, через місяць-два вони придумають іншу", - сказав Кулеба.

Напередодні президент Володимир Зеленський анонсував, що готується його розмова з генсеком ООН Антоніу Гуттерешем щодо зернової угоди.

Водночас у Росії спростували заяву про те, що диктатор Володимир Путін нібито погодився подовжити "зернову угоду" за участі України та Туреччини.

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Дата публікації
Перегляди
691
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