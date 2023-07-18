На границе Украины стоят более 200 автомобилей – где самые большие очереди

В ГПСУ рассказали об очередях на пунктах пропуска на выезд из Украины.
На границе Украины на утро 18 июля в очередях на пунктах пропуска стоят 209 автомобилей и 90 пешеходов.
Об этом сообщает Западное региональное управление ГПСУ.
Пограничники также просят учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Наибольшие очереди фиксируют на пересечении границы в Польшу в следующих пунктах пропуска:
- "Устилуг" – 80 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Краковец" — 40 л/а, 0 автобуса; (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 30 л/а, 0 автобусов, 90 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
Венгрия:
- "Тиса" — 7 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвинкове" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает от 8 до 19 часов);
- "Косино" — 17 л/а, 0 пешеходов (работает от 8 до 20 часов);
На границе с Молдовой, Словакией и Румынией очереди нет.
Напомним, находящиеся за рубежом переселенцы не будут получать выплат: кого это касается.
Читайте также: