На границе Украины стоят более 200 автомобилей – где самые большие очереди

В ГПСУ рассказали об очередях на пунктах пропуска на выезд из Украины.

На границе Украины на утро 18 июля в очередях на пунктах пропуска стоят 209 автомобилей и 90 пешеходов.

Об этом сообщает Западное региональное управление ГПСУ.

Пограничники также просят учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Наибольшие очереди фиксируют на пересечении границы в Польшу в следующих пунктах пропуска:

"Устилуг" – 80 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Краковец" — 40 л/а, 0 автобуса; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 30 л/а, 0 автобусов, 90 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Венгрия:

"Тиса" — 7 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвинкове" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает от 8 до 19 часов);

"Косино" — 17 л/а, 0 пешеходов (работает от 8 до 20 часов);

На границе с Молдовой, Словакией и Румынией очереди нет.

Напомним, находящиеся за рубежом переселенцы не будут получать выплат: кого это касается.

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