Зрив РФ "зернової угоди": у США назвали альтернативи 

У США вважають, що вивезення українського зерна сухопутним шляхом буде менш ефективним, ніж морем у межах Чорноморської зернової ініціативи. Вашингтон не розглядає варіант супроводу вантажних суден військовими кораблями. на тлі відмови РФ подовжити "зернову ініціативу".

Про це заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Єдиний варіант, який є, - це перевозити сушею, залізницею, вантажним транспортом. Звісно, сушею нині перевозять в Україні все... Це важче, менш ефективно", - висловився представник адміністрації президента США.

З його слів, Вашингтон докладатиме зусилля, щоб допомогти Україні вивозити зерно. Втім, наголошує Кірбі, здійснювати транспортування в обсягах Чорноморської ініціативи буде неможливо.

"Ви пропонуєте нам просто спробувати провести блокаду - ефективну військову блокаду у Чорному морі. Ні, це не стало варіантом, який активно просувається", - відповів Кірбі на запитання ЗМІ про можливість вивезення зерна морем у супроводі військових кораблів.

Нагадаємо, у Білому домі, коментуючи атаку на Кримський міст, вважають, що вихід Російської Федерації з "зернової угоди" не має причино-наслідкового зв'язку з вибухами на переправі. У Вашингтоні наголошують, що у Кремлі уже давно заявляли про бажання припинити участь в зерновій ініціативі та намагалися блокувати її.

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