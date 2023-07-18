Подрыв Крымского моста: у Зеленского назвали главную цель атаки

В Офисе президента заявили, что главная цель атаки на Крымский мост не достигнута. Ключевой военной задачей было перерезать железную дорогу, чтобы оккупанты не смогли обеспечивать свою группировку на юге.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире "Сніданок із 1+1" во вторник, 18 июля.

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"К большому сожалению, условный Крымский мост до сих пор существует. К сожалению, не выполнена ключевая военная задача, которая должна была бы. Нет разницы, кто нанес удар по Крымскому мосту, но ключевое – перерезать именно железную дорогу, потому что обеспечение российской оккупационной группировки идет через эту составляющую – не через автодорогу, а железную дорогу. Было желательно это уничтожить", – сказал он.

Подоляк подчеркнул, что Крымский мост – это юридически отсутствующий объект.

"Юридически такого объекта нет. Нет смысла даже обсуждать, можно ли его уничтожить или нет. Это не имеет отношения к терроризму. Это не имеет отношения к украинской территории под названием полуостров Крым. Это уже второй эксцесс с Крымским мостом..." Первые два раза показали, что это сооружение не защищено в полном объеме. Сооружение абсолютно беззащитно и в любом случае будет уничтожено", — подытожил политик.

Как ВСУ удалось подорвать Крымский мост

В РФ озвучили свою версию, как удалось взорвать Крымский мост 17 июля. По мнению российского военного эксперта Владимира Гундарова, россияне в Крыму просто не успели отбить атаку из-за слишком "громоздкой системы обеспечения безопасности моста".

Напомним, взрывы на Крымском мосту прогремели в ночь на 17 июля. По словам очевидцев, они слышали по меньшей мере два мощных взрыва. По информации российских пропагандистов, есть погибшие и пострадавшие. Что известно об ударе по Крымскому мосту, читайте в материале ТСН.ua.

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