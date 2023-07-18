Курс валют на 18 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый

НБУ установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 18 июля. Стоимость доллара не изменилась с 21 июля 2022 года. За сутки евро вырос еще на 4 коп. Злотый прибавил 1 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 41,08 грн (+4 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,23 грн (+1 коп.).
В обменниках доллар продают в среднем по 36,80 грн. Покупают за 37,60 грн. За евро в обменниках предлагается 41,00 грн. Продают по 41,80 грн.
Курс доллара в банках:
- "ПриватБанк" – 36,60 – 37,20 грн
- "Ощадбанк" – 36,65 – 37,70 грн
- "Укрэксимбанк" – 36,80 – 37,60 грн
- "Райффайзен" – 36,70 – 37,50 грн
- ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн
Курс евро в банках:
- "ПриватБанк" – 40,60 – 41,60 грн
- "Сбербанк" — 40,90 — 41,95 грн
- "Укрэксимбанк" – 41,15 – 42,15 грн
- "Райффайзен" – 41,00 – 42,10 грн
- ПУМБ – 40,75 – 41,75 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 9,21 – 9,36 грн
- "Сбербанк" — 8,60 — 9,45 грн
- "Укрэксимбанк" – 9,10 – 9,25 грн
- "Райффайзен" – 8,20 – 9,20 грн
- ПУМБ – 8,90 – 9,40 грн
Как сообщалось, в Украине изменяется порядок выплат для переселенцев от 1 августа 2023 года. В рамках изменений финансовая помощь ВПЛ будет назначаться на полгода. Тем, у кого есть значительные финансовые сбережения — выплаты прекратят.