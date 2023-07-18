Курс валют на 18 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 18 июля. Стоимость доллара не изменилась с 21 июля 2022 года. За сутки евро вырос еще на 4 коп. Злотый прибавил 1 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 41,08 грн (+4 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,23 грн (+1 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем по 36,80 грн. Покупают за 37,60 грн. За евро в обменниках предлагается 41,00 грн. Продают по 41,80 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 36,60 – 37,20 грн

"Ощадбанк" – 36,65 – 37,70 грн

"Укрэксимбанк" – 36,80 – 37,60 грн

"Райффайзен" – 36,70 – 37,50 грн

ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,60 – 41,60 грн

"Сбербанк" — 40,90 — 41,95 грн

"Укрэксимбанк" – 41,15 – 42,15 грн

"Райффайзен" – 41,00 – 42,10 грн

ПУМБ – 40,75 – 41,75 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 9,21 – 9,36 грн

"Сбербанк" — 8,60 — 9,45 грн

"Укрэксимбанк" – 9,10 – 9,25 грн

"Райффайзен" – 8,20 – 9,20 грн

ПУМБ – 8,90 – 9,40 грн

Как сообщалось, в Украине изменяется порядок выплат для переселенцев от 1 августа 2023 года. В рамках изменений финансовая помощь ВПЛ будет назначаться на полгода. Тем, у кого есть значительные финансовые сбережения — выплаты прекратят.

Читайте также: