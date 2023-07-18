Ведуча 1+1 Наталя Островська розсекретила стать майбутньої дитини

Ведуча 1+1 Наталя Островська, яка вагітна первістком, розсекретила стать майбутньої дитини.

Знаменитість влаштувала гендер-паті, аби дізнатися, хто ж у них з чоловіком народиться – хлопчик чи дівчинка. Гості теж намагалися здогадатися та голосували. Врешті, коли друзі пари запалили кольоровий дим, стало відомо, що закохані стануть батьками дівчинки.

Гендер-паті Наталі Островської / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Мій чоловік одразу, як дізнався про вагітність, сказав, що буде дівчинка. Вгадав. Я чомусь думала, що хлопчик. Але мені наснився сон, в якому я побачила маленьку дівчинку. Тоді й зрозуміла, що, напевно, таки буде донечка. Я чітко пам'ятаю її обличчя, зачіску, який вона вигляд має. Років шість їй було, вона стояла зі мною. Головне, щоб з дитиною все було добре, важливо, щоб здорова була, а все інше сенсу немає. Тож тепер з нетерпінням чекаємо на нашу маленьку дівчинку!" - поділилася Островська.

Наталя Островська з чоловіком / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Друзі та близькі вже почали дарувати майбутнім батьками дитячі речі та іграшки. Також вони допомагають обрати ім'я донечці. А от сама Наталя поки не визначилася. Ведуча остаточно обере ім'я для донечки вже після її народження.

"З чоловічим ім'ям в нас було вже все вирішено. Ми обрали ім'я Лео ще до початку війни. Нам дуже воно сподобалося. З жіночим ім'ям у нас не було жодних здогадок, варіантів. Я попросила деяких родичів та друзів, які були на гендер-паті, зробити ставку на хлопчика чи дівчинку та написати ім'я. І от одна моя подруга написала класне жіноче ім'я. Мені воно дуже сподобалося. Тепер у нас є обидва варіанти. Поки не буду його називати. Все ж хочу дочекатися, коли побачу дитинку. Тоді і вирішу. Хочу написати ще список хоча б з п'яти імен. Коли побачу маля, точно зрозумію, яке найбільше підходить", - зізналася ведуча в інтерв'ю для сайту "1+1".

Наталя Островська вагітна / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Нагадаємо, про вагітність Наталі Островської стало відомо наприкінці червня. Ведуча ретельно приховувала, що при надії. Лише нещодавно знаменитість розсекретила термін вагітності.

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