Ведуча 1+1 Наталя Островська розсекретила стать майбутньої дитини

Знаменитість разом з чоловіком влаштувала гендер-паті.
Ведуча 1+1 Наталя Островська, яка вагітна первістком, розсекретила стать майбутньої дитини.
Знаменитість влаштувала гендер-паті, аби дізнатися, хто ж у них з чоловіком народиться – хлопчик чи дівчинка. Гості теж намагалися здогадатися та голосували. Врешті, коли друзі пари запалили кольоровий дим, стало відомо, що закохані стануть батьками дівчинки.
"Мій чоловік одразу, як дізнався про вагітність, сказав, що буде дівчинка. Вгадав. Я чомусь думала, що хлопчик. Але мені наснився сон, в якому я побачила маленьку дівчинку. Тоді й зрозуміла, що, напевно, таки буде донечка. Я чітко пам'ятаю її обличчя, зачіску, який вона вигляд має. Років шість їй було, вона стояла зі мною. Головне, щоб з дитиною все було добре, важливо, щоб здорова була, а все інше сенсу немає. Тож тепер з нетерпінням чекаємо на нашу маленьку дівчинку!" - поділилася Островська.
Друзі та близькі вже почали дарувати майбутнім батьками дитячі речі та іграшки. Також вони допомагають обрати ім'я донечці. А от сама Наталя поки не визначилася. Ведуча остаточно обере ім'я для донечки вже після її народження.
"З чоловічим ім'ям в нас було вже все вирішено. Ми обрали ім'я Лео ще до початку війни. Нам дуже воно сподобалося. З жіночим ім'ям у нас не було жодних здогадок, варіантів. Я попросила деяких родичів та друзів, які були на гендер-паті, зробити ставку на хлопчика чи дівчинку та написати ім'я. І от одна моя подруга написала класне жіноче ім'я. Мені воно дуже сподобалося. Тепер у нас є обидва варіанти. Поки не буду його називати. Все ж хочу дочекатися, коли побачу дитинку. Тоді і вирішу. Хочу написати ще список хоча б з п'яти імен. Коли побачу маля, точно зрозумію, яке найбільше підходить", - зізналася ведуча в інтерв'ю для сайту "1+1".
Нагадаємо, про вагітність Наталі Островської стало відомо наприкінці червня. Ведуча ретельно приховувала, що при надії. Лише нещодавно знаменитість розсекретила термін вагітності.
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