19 липня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 19 липня, в православному календарі день пам’яті преподобного Сисоя Великого. Він був видатною постаттю у ранньохристиянській історії. Він вирішив віддатися самотньому життю і покинув світські забави, розкоші та комфорт, щоб знайти спокій і близькість до Бога. Його місцем вибору для відособлення стала Єгипетська пустеля.

Сисой народився в Египті у IV столітті. За певних обставин він прийшов до висновку, що для досягнення справжнього духовного розвитку йому потрібно віддатися відлюдному життю у самотності. Він продав свій майно, роздав усі накопичені гроші бідним і звернувся до Йорданського пустельника для настанови.

Після деякого часу Сисой вирушив у Єгипетську пустелю, знайшовши місце, віддалене від цивілізації і розташоване в далеких куточках пустелі. Він побудував маленьку хатину та молитовну келью і розпочав життя відділення від світу.

Протягом багатьох років Сисой проживав у пустелі, практикуючи строгу аскезу, молитву і медитацію. Він зустрічався з іншими відлюдниками час від часу, але більшу частину часу проводив у самотності. Його відомість поширилася, і до нього приходили люди з усіх куточків світу, шукаючи його мудрості та духовного вдосконалення.

Сисой був відомий своїм строгим життям, самооголошенням та самопокорою. Він дотримувався принципів простоти, відмовлявся від матеріальних благ і цінностей, а також від марнотратних забав і розваг. Він проводив багато часу в молитві та роздумах, старанно дотримуючись цілей, щоб бути єдино з Богом.

Сисой Великий був прикладом самопожертви та відданості, а його життя в пустелі слугувало джерелом натхнення для багатьох людей. Він віддавав увагу всім, хто до нього приходив, і ділився своїм духовним багатством. Багато з його відвідувачів стали його послідовниками і наступниками, продовжуючи його спадщину після його смерті.

Сисой Великий помер у своїй пустельній кельї у віці понад ста років. Його реліквії були поховані в Єгипті, а його духовна спадщина продовжує жити у вірних, які захоплюються його відданістю Богу та самотньою пошуками правди у пустелі. Сисой Великий залишив свій слід в історії ранньохристиянського монашества, втілюючи ідеали самотності, відданості та духовного покликання.

Прикмети 19 липня

Народні прикмети 19 липня / Фото: Pexels

Хмари жовтого кольору — чекайте на дощ.

Якщо листя вже почало жовтіти — осінь та зима прийдуть рано.

Зеленуватий відтінок місяця вказує, що скоро розпочнуться сильні дощі.

Що завтра не можна робити

19 липня за народними прикметами не можна поспішати, адже будь-яка справа, яку ви закінчите цього дня, буде мати поганий результат. Жінкам забороняли прибирати в хаті, замість них цю роботу виконували чоловіки. Не можна давати чи брати в борг гроші — будуть фінансові проблеми.

Що можна робити завтра

Здавна вірили, що роса цього дня має цілющу силу, тому намагалися обов'язково пройти босоніж вранці та провести домашню худобу — щоб не хворіла. Віряни моляться Сисою Великому, щоб той подарував благополуччя в справах.

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