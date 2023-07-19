Повітряна тривога оголошена в Києві та низці областей України

Сирени пролунали в 12 регіонах.
У ніч проти середи, 19 липня, у багатьох областях України оголошена повітряна тривога.
Про поширення повітряної небезпеки свідчить інформація на інтерактивній мапі тривог.
Сирени пролунали в Києві, а також Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій і Донецькій областях. На Луганщині та в тимчасово окупованому Криму повітряна тривога оголошена поки що постійно.
Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-22м3. У Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій областях - загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Громадян закликають не ігнорувати тривогу.
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