Повітряна тривога оголошена в Києві та низці областей України

У ніч проти середи, 19 липня, у багатьох областях України оголошена повітряна тривога.

Про поширення повітряної небезпеки свідчить інформація на інтерактивній мапі тривог.

Сирени пролунали в Києві, а також Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій і Донецькій областях. На Луганщині та в тимчасово окупованому Криму повітряна тривога оголошена поки що постійно.

Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-22м3. У Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій областях - загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Громадян закликають не ігнорувати тривогу.