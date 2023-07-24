Ночная атака дронами РФ: кто стоит за "бавовной" в Москве

Один из беспилотников упал в 500 метрах от здания Минобороны РФ.

Атака беспилотниками Москвы утром 24 июля – операция Главного управления разведки Минобороны.

Об этом пишет LIGA.net.

По данным источников, дроны атаковали здания Минобороны России в центре Москвы. Еще один беспилотник упал возле учреждения, занимающегося кибервойной.

"Столицу страны-оккупанта России якобы атаковали БпЛА, в сети появляются фото и видео с места происшествия", — говорится в сообщении.

РосСМИ пишут, что якобы один из дронов упал в районе Комсомольского проспекта, 17, что в 500 метрах от здания Минобороны РФ.

Напомним, в 4 часа утра понедельника, 24 июля, жителей Москвы разбудили громкие взрывы, они раздавались в разных районах города. Пропагандисты заявления об атаке беспилотников.

Впоследствии в Министерстве обороны страны-агрессорки России заявили об атаке на Москву. Там традиционно обвинили в этом Украину. Атаку в России назвали "террористической".

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