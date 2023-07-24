Ігнат пояснив головні відмінності ракет Х-32 та Х-22

Ракета Х-32 - це модернізована версія Х-22, яку поставили на озброєння 2016 року в Росії.

Про це заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни зробили її дальність більшою і точність, мабуть, вищою, ніж у старої радянської, неточної руйнівної Х-22.

Також читайте Розвідка Британії озвучила один з пріоритетів Кремля у війні проти України

"А так, в цілому - це модернізована версія Х-22. Питання, скільки їх вдалося виготовити. Але те, що їх вже застосовували, це точно", - наголосив Ігнат.

Нагадаємо, країна-терористка Росія модернізувала ракети Х-22 та "Онікс" та відновила використання комплексів "Бал", "Бастіон".

Читайте також: