Ігнат пояснив головні відмінності ракет Х-32 та Х-22

Росія модернізувала ракети Х-22 та "Онікс".
Ракета Х-32 - це модернізована версія Х-22, яку поставили на озброєння 2016 року в Росії.
Про це заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
За його словами, росіяни зробили її дальність більшою і точність, мабуть, вищою, ніж у старої радянської, неточної руйнівної Х-22.
"А так, в цілому - це модернізована версія Х-22. Питання, скільки їх вдалося виготовити. Але те, що їх вже застосовували, це точно", - наголосив Ігнат.
Нагадаємо, країна-терористка Росія модернізувала ракети Х-22 та "Онікс" та відновила використання комплексів "Бал", "Бастіон".
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