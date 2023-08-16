Повітряна атака на Одеську область 16 серпня 2023 року: що відомо

Для Одеської області ніч проти 16 серпня 2023 року видалася важкою, адже на території Одещини двічі оголошували повітряну тривогу, а також ворожі безпілотники кілька разів намагалися завдати ударів.

Мешканців районів Одеської області влада закликала не виходити з укриттів до відбою .

. Через атаку ворожих безпілотників в області, за інформацією моніторингових каналів, працювало ППО .

. Також повідомлялося про потужні вибухи та навіть пожежу. Проте наразі ця інформація не підтверджена представниками влади.

Близько 5 години ранку для Одеської області пролунав відбій повітряної тривоги.

Очікуємо на офіційну інформацію щодо атаки ворожих безпілотників від Повітряних Сил ЗСУ та Одеської ОВА.