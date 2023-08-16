Повітряна атака на Одеську область 16 серпня 2023 року: що відомо

Ворог атакував Одеську область безпілотниками.
Для Одеської області ніч проти 16 серпня 2023 року видалася важкою, адже на території Одещини двічі оголошували повітряну тривогу, а також ворожі безпілотники кілька разів намагалися завдати ударів.
- Мешканців районів Одеської області влада закликала не виходити з укриттів до відбою.
- Через атаку ворожих безпілотників в області, за інформацією моніторингових каналів, працювало ППО.
- Також повідомлялося про потужні вибухи та навіть пожежу. Проте наразі ця інформація не підтверджена представниками влади.
Близько 5 години ранку для Одеської області пролунав відбій повітряної тривоги.
Очікуємо на офіційну інформацію щодо атаки ворожих безпілотників від Повітряних Сил ЗСУ та Одеської ОВА.
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