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Повітряна атака на Одеську область 16 серпня 2023 року: що відомо

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
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Час на прочитання
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Повітряна атака на Одеську область 16 серпня 2023 року: що відомо

Іранські дрони підлітали у кілька заходів

Ворог атакував Одеську область безпілотниками.

Для Одеської області ніч проти 16 серпня 2023 року видалася важкою, адже на території Одещини двічі оголошували повітряну тривогу, а також ворожі безпілотники кілька разів намагалися завдати ударів.

Близько 5 години ранку для Одеської області пролунав відбій повітряної тривоги.

Очікуємо на офіційну інформацію щодо атаки ворожих безпілотників від Повітряних Сил ЗСУ та Одеської ОВА.

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