В Одеській області працює ППО: атакують ворожі безпілотники

В області чути вибухи.
Ворожі безпілотники влаштували неспокійну ніч мешканцями Одеської області.
"Шахеди заходять у гирло Дунаю! Рухаються тим же маршрутом, що і попередні", - попередили у Повітряних Силах ЗСУ у соціальних мережах.
"Ізмаїльський район, знову наголошую на необхідності лишатися всім у безпечних місцях! Роботу ППО не знімати!", - підкреслив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
За попередньою інформацією, в області лунають вибухи.
Моніторингові канали повідомляють про роботу ППО.
Зауважимо, що мешканців районів Одеської області влада закликала не виходити з укриттів до відбою повітряної тривоги.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що група "Shahed" рухається над акваторією Чорного моря у напрямку півдня Одещини. Про це повідомили українські військові.
Раніше йшлося про те, що Півдню України загрожують ворожі безпілотники.
Додамо, що ворог продовжує обстрілювати Сумщину: 172 вибухи.
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