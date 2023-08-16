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В Одеській області працює ППО: атакують ворожі безпілотники

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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В Одеській області працює ППО: атакують ворожі безпілотники

Одеська область переживає чергову атаку безпілотників / Фото: ТСН.ua

В області чути вибухи.

Ворожі безпілотники влаштували неспокійну ніч мешканцями Одеської області.

"Шахеди заходять у гирло Дунаю! Рухаються тим же маршрутом, що і попередні", - попередили у Повітряних Силах ЗСУ у соціальних мережах. 

"Ізмаїльський район, знову наголошую на необхідності лишатися всім у безпечних місцях! Роботу ППО не знімати!", - підкреслив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. 

За попередньою інформацією, в області лунають вибухи. 

Моніторингові канали повідомляють про роботу ППО. 

Зауважимо, що мешканців районів Одеської області влада закликала не виходити з укриттів до відбою повітряної тривоги

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що група "Shahed" рухається над акваторією Чорного моря у напрямку півдня Одещини. Про це повідомили українські військові. 

Раніше йшлося про те, що Півдню України загрожують ворожі безпілотники

Додамо, що ворог продовжує обстрілювати Сумщину: 172 вибухи.

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Перегляди
35
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