В Одеській області працює ППО: атакують ворожі безпілотники

Ворожі безпілотники влаштували неспокійну ніч мешканцями Одеської області.

"Шахеди заходять у гирло Дунаю! Рухаються тим же маршрутом, що і попередні", - попередили у Повітряних Силах ЗСУ у соціальних мережах.

"Ізмаїльський район, знову наголошую на необхідності лишатися всім у безпечних місцях! Роботу ППО не знімати!", - підкреслив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За попередньою інформацією, в області лунають вибухи.

Моніторингові канали повідомляють про роботу ППО.

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Зауважимо, що мешканців районів Одеської області влада закликала не виходити з укриттів до відбою повітряної тривоги.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що група "Shahed" рухається над акваторією Чорного моря у напрямку півдня Одещини. Про це повідомили українські військові.

Раніше йшлося про те, що Півдню України загрожують ворожі безпілотники.

Додамо, що ворог продовжує обстрілювати Сумщину: 172 вибухи.