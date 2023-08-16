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Ворожі безпілотники рухаються у напрямку Одещини - українські військові

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Ворожі безпілотники рухаються у напрямку Одещини - українські військові

Дрони знову намагаються поцілити по Одеській області

Триває неспокійна ніч для півдня України.

Чергові групи ворожих ударних БпЛА рухаються над акваторією Чорного моря у напрямку Одещини.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах. 

Курс може змінюватись. 

У разі оголошення сигналу повітряної тривоги – прямуйте в укриття. Потурбуйтеся про власну безпеку. 

"Шахеди прямують у напрямку півдня Одещини - українські військові", - йдеться у повідомленні.

Також спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. 

"Загроза застосування авіаційного озброєння" - інформує ПС ЗСУ. 

"Увага, Одеська область, закликаю всіх знову пройти до укриттів та перебувати там до відбою загрози" - наголосив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у повідомленні у соціальних мережах. 

Зауважимо, що мешканців районів Одеської області влада закликала не виходити з укриттів до відбою повітряної тривоги

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що група "Shahed" рухається над акваторією Чорного моря у напрямку півдня Одещини. Про це повідомили українські військові. 

Раніше йшлося про те, що Півдню України загрожують ворожі безпілотники

Додамо, що ворог продовжує обстрілювати Сумщину: 172 вибухи.

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Перегляди
326
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