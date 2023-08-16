Ворожі безпілотники рухаються у напрямку Одещини - українські військові

Чергові групи ворожих ударних БпЛА рухаються над акваторією Чорного моря у напрямку Одещини.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.

Курс може змінюватись.

У разі оголошення сигналу повітряної тривоги – прямуйте в укриття. Потурбуйтеся про власну безпеку.

"Шахеди прямують у напрямку півдня Одещини - українські військові", - йдеться у повідомленні.

Також спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

"Загроза застосування авіаційного озброєння" - інформує ПС ЗСУ.

"Увага, Одеська область, закликаю всіх знову пройти до укриттів та перебувати там до відбою загрози" - наголосив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у повідомленні у соціальних мережах.

Також читайте На Харківщині оголосили повітряну тривогу: названа причина

Зауважимо, що мешканців районів Одеської області влада закликала не виходити з укриттів до відбою повітряної тривоги.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що група "Shahed" рухається над акваторією Чорного моря у напрямку півдня Одещини. Про це повідомили українські військові.

Раніше йшлося про те, що Півдню України загрожують ворожі безпілотники.

Додамо, що ворог продовжує обстрілювати Сумщину: 172 вибухи.