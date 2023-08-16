На Харківщині оголосили повітряну тривогу: названа причина

Триває чергова неспокійна ніч для українців.
На Харківщині у ніч проти 16 серпня оголосили повітряну тривогу.
"Харківщина – загроза застосування ударних БпЛА!", - попередили у Повітряних Силах України.
Зауважимо, що мешканців районів Одеської області влада закликала не виходити з укриттів до відбою повітряної тривоги.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що група "Shahed" рухається над акваторією Чорного моря у напрямку півдня Одещини. Про це повідомили українські військові.
Раніше йшлося про те, що Півдню України загрожують ворожі безпілотники.
Додамо, що ворог продовжує обстрілювати Сумщину: 172 вибухи.
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