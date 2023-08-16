На Харківщині оголосили повітряну тривогу: названа причина

На Харківщині у ніч проти 16 серпня оголосили повітряну тривогу.

"Харківщина – загроза застосування ударних БпЛА!", - попередили у Повітряних Силах України.

Зауважимо, що мешканців районів Одеської області влада закликала не виходити з укриттів до відбою повітряної тривоги.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що група "Shahed" рухається над акваторією Чорного моря у напрямку півдня Одещини. Про це повідомили українські військові.

Раніше йшлося про те, що Півдню України загрожують ворожі безпілотники.

Додамо, що ворог продовжує обстрілювати Сумщину: 172 вибухи.