Астрологічний прогноз на 16 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли не можна думати про погане і бажати комусь зла — інакше можна на власному досвіді дізнатися, як працює закон бумеранга.

Символ дня: Свічка.

Стихія дня Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: червоний.

Щасливі камені дня: діамант, кришталь.

За яку частину тіла відповідає: голова, мозок.

Хвороби дня: захисні сили організму залишають бажати кращого, велика можливість підхопити інфекцію.

Харчування дня: необхідно відмовитися від будь-якої шкідливої їжі – насамперед м'яса – жирного, смаженого та копченого. Замінити його рекомендується кашами – без молока та цукру, овочевими рагами, салатами зі свіжих овочів.

Стрижка дня: від стрижки цього дня краще відмовитись.

Дачні роботи дня: можна займатися знищенням бур'янів та шкідників, видаляти гілки, що засохли.

Магія та містика дня: можна знімати пороблення та прокляття, створювати талісмани та обереги.

Сни дня: сни цієї ночі корисної інформації не несуть.

Табу дня: навіть під впливом сильних емоцій не можна нікому бажати зла.

Цитата дня: «Розумові заняття здійснюють на людину такий сприятливий вплив, який сонце здійснює на природу: вони розсіюють похмурий настрій, поступово полегшують, зігрівають, піднімають дух» (німецький філософ Вільгельм Гумбольдт).

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