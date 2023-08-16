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Астрологический прогноз на 16 августа

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
138
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 16 августа

Астрологический прогноз на 16 августа / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда нельзя думать о плохом и желать кому-нибудь зла – в противном случае можно на собственном опыте узнать, как работает закон бумеранга. 

Символ дня: Свеча. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: красный, алый, пунцовый, багряный. 

Счастливые камни дня: бриллиант, горный хрусталь. 

За какую часть тела отвечает: голова, мозг. 

Болезни дня: защитные силы организма оставляют желать лучшего, велика вероятность подхватить инфекцию. 

Питание дня: необходимо отказаться от любой вредной пищи – прежде всего, мяса – жирного, жареного и копченого. Заменить его рекомендуется кашами – без молока и сахара, овощными рагу, салатами из свежих овощей.

Стрижка дня: от стрижки в этот день лучше отказаться. 

Дачные работы дня: можно заниматься уничтожением сорняков и вредителей, удалять засохшие ветки. 

Магия и мистика дня: можно снимать порчу и проклятия, создавать талисманы и обереги. 

Сны дня: сны нынешней ночи полезной информации не несут. 

Табу дня: даже под влиянием сильных эмоций нельзя никому желать зла.

Цитата дня: «Умственные занятия оказывают на человека такое благотворное влияние, какое оказывает солнце оказывают на природу: они рассеивают мрачное настроение, постепенно облегчают, согревают, поднимают дух» (немецкий философ Вильгельм Гумбольдт). 

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Дата публикации
Просмотры
138
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