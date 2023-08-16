Астрологический прогноз на 16 августа

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда нельзя думать о плохом и желать кому-нибудь зла – в противном случае можно на собственном опыте узнать, как работает закон бумеранга.
Символ дня: Свеча.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: красный, алый, пунцовый, багряный.
Счастливые камни дня: бриллиант, горный хрусталь.
За какую часть тела отвечает: голова, мозг.
Болезни дня: защитные силы организма оставляют желать лучшего, велика вероятность подхватить инфекцию.
Питание дня: необходимо отказаться от любой вредной пищи – прежде всего, мяса – жирного, жареного и копченого. Заменить его рекомендуется кашами – без молока и сахара, овощными рагу, салатами из свежих овощей.
Стрижка дня: от стрижки в этот день лучше отказаться.
Дачные работы дня: можно заниматься уничтожением сорняков и вредителей, удалять засохшие ветки.
Магия и мистика дня: можно снимать порчу и проклятия, создавать талисманы и обереги.
Сны дня: сны нынешней ночи полезной информации не несут.
Табу дня: даже под влиянием сильных эмоций нельзя никому желать зла.
Цитата дня: «Умственные занятия оказывают на человека такое благотворное влияние, какое оказывает солнце оказывают на природу: они рассеивают мрачное настроение, постепенно облегчают, согревают, поднимают дух» (немецкий философ Вильгельм Гумбольдт).
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