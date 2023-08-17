В США отреагировали на удар россиян по порту Одесчины

Такие действия Москвы еще больше обостряют глобальный мировой продовольственный кризис.

В США осудили атаки РФ на украинскую зерновую инфраструктуру. Вашингтон призывает Москву немедленно возвратиться к Черноморской зерновой инициативе.

Об этом на брифинге сказал заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Патель.

"Соединенные Штаты осуждают атаки России на украинскую зерновую инфраструктуру и призывают РФ немедленно вернуться в Черноморскую зерновую инициативу", — сказал он.

Пател отметил, что во время очередной атаки дронами были повреждены склады и зернохранилища в украинском порту на Дунае, вблизи румынской границы. А все это происходит, добавляет представитель Госдепа, "в дополнение к предыдущим российским атакам на украинскую портовую инфраструктуру в Одессе, Рене и Измаиле".

По словам Пателя, эскалация демонстрирует, что РФ продолжает препятствовать тому, чтобы зерно и пищевые продукты попадали в нуждающиеся в них страны. Более того, обстрелы портовой инфраструктуры уже уничтожили сотни тысяч тонн зерна, которые должны были поступить на мировые рынки.

"Это неприемлемо. Путин просто не заботится о глобальной продовольственной безопасности. Такие действия Кремля негативно влияют на украинских фермеров и всех тех, кто во всем мире наиболее уязвим к продовольственной опасности", — заявил Патель.

Он отметил, что такие действия Российской Федерации еще больше обостряют глобальный мировой продовольственный кризис и удерживают высокие цены на продовольствие.

"Эти атаки происходят в дополнение к потере четверти пахотных земель Украины, жизненно важной мировой житницы, в результате незаконной войны России. Контраст здесь достаточно резкий. Украинцы вдохновляют мир, тогда как Россия морит его голодом, используя пищу как оружие", — отмечает представитель Госдепа. .

Как сообщалось, ночью на 16 августа россияне ударили дронами по Одесщине. Произошло попадание по одному из портов Дуная. Прошло без жертв.

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