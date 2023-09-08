СБУ затримала росіянку, яка наводила Shahed на Суми

СБУ затримала росіянку, причетну до нічного обстрілу ЗС РФ, який відбувся в ніч проти 7 вересня. Тієї ночі ворог вдарив по Сумах крилатими ракетами та дронами-камікадзе Shahed-136. З'ясувалося, що містянка передавала координати кураторам з РФ.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Навідницею ударів ЗС РФ виявилася громадянка Росії з Уфи, йдеться у повідомленні. Жінка отримала посвідку на тимчасове проживання ще до початку вторгнення і мешкала в Сумах. Коли почалась війна, почала співпрацювати з куратором з ГРУ Міноборони РФ — співпраця тривала понад рік, свідчать пояснення СБУ.

Росіянка займалась двома напрямками роботи:

вишукувала місця дислокації ЗСУ — їздила містом, фотографувала, випитувала у знайомих;

намагалась сформувати мережу "однодумців", які разом з нею діяли на користь Росії.

Працівники СБУ затримали зловмисницю 8 вересня — за добу після масованої атаки "шахедів" на Суми. Під час обшуку у неї виявили телефон, в якому побачили листування з куратором з ГРУ.

Нагадаємо, вранці 8 вересня російська армія завдала ракетного удару по Сумах і поцілила по житловому мікрорайону. Внаслідок влучання троє осіб поранено, двох з яких вдалось врятувати з-під завалів.