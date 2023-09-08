СБУ задержала россиянку, которая наводила Shahed на Сумы

СБУ задержала россиянку, причастную к ночному обстрелу ВС РФ, который состоялся в ночь на 7 сентября. В ту ночь враг ударил по Сумам крылатыми ракетами и дронами-камикадзе Shahed-136. Выяснилось, что горожанка передавала координаты кураторам из РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Наводчицей ударов ВС РФ оказалась гражданка России из Уфы, говорится в сообщении. Женщина получила вид на временное проживание еще до начала вторжения и жила в Сумах. Когда началась война, начала сотрудничать с куратором из ГРУ Минобороны РФ — сотрудничество длилось более года, свидетельствуют объяснения СБУ.

Россиянка занималась двумя направлениями работы:

выискивала места дислокации ВСУ — ездила по городу, фотографировала, выспрашивала у знакомых;

пыталась сформировать сеть "единомышленников", которые вместе с ней действовали в пользу России.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу 8 сентября — через сутки после массированной атаки "шахедов" на Сумы. Во время обыска у нее был обнаружен телефон, в котором увидели переписку с куратором из ГРУ.

Напомним, утром 8 сентября российская армия нанесла ракетный удар по Сумам и попала по жилому микрорайону. В результате попадания три человека ранены, двое из которых удалось спасти из-под завалов.