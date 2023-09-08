ЗСУ філігранним пострілом відправили групу окупантів на "концерт" до Кобзона: відео

Українські військові завдяки влучному удару знищили купку російських окупантів, які ховалися в лісосмузі.

Відповідне відео опублікували в телеграм-каналі “СтратКом ЗСУ”.

“Підрозділ аеророзвідки “Вовки” спільно з мінометниками 74 батальйону 102-ої окремої бригади Сил територіальної оборони знищують окупантів”, - розповіли в телеграм-каналі.

На кадрах з відео видно, як окупанти переміщуються по лісосмузі. Якоїсь миті вони зупинилися біля своєї позиції, куди і прилетів український снаряд. Як підсумок - група російських окупантів відправилася на “концерт” до Кобзона.

ЗСУ влучним пострілом знищили групу окупантів

Нагадаємо, що загарбники скинули авіабомбу на Херсонщину.

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