Загарбники скинули авіабомбу на Херсонщину: є загиблі та постраждалі (фото)

У п'ятницю, 8 вересня, російські військові скинули авіабомбу на село Одрадокам'янка у Херсонській області. Є загиблі та постраждалі.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"В Одрадокам‘янці російська авіабомба вбила трьох цивільних: двох жінок та чоловіка. Четверо місцевих мешканців отримали поранення", - йдеться у повідомленні голови МВС.

Клименко наголошує, що слідчо-оперативні групи, криміналісти, рятувальники та волонтери працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

РФ скинула авіабомбу на село в Херсонській області. / Фото: Ігор Клименко

Керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін підтвердив атаку на населений пункт. За його словами, травми отримали четверо жінок.

"Двох потерпілих, 54 та 62 роки, шпиталізували у стані середньої тяжкості. Ще дві місцеві жительки, 50 та 29 років, лікування проходитимуть амбулаторно", - повідомив він.

Внаслідок авіаудару по Одрадокамʼянці загинуло дві жінки. / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Окупанти скинули авіабомбу на село на Херсонщині: четверо потерпілих. / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові скинули авіабомбу на село Одрадокам'янка - наслідки атаки. / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Крім того, окупаційна армія вдарили з мінометів по Веселому. Поранення отримав 67-річний чоловік, його шпиталізували.

Як повідомлялося, зранку 8 вересня росіяни вдарили ракетою по адмінбудівлі в Кривому Розі. Загинула одна людина - працівник поліції. Крім того, близько 50 осіб отримали поранення.

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