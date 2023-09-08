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Загарбники скинули авіабомбу на Херсонщину: є загиблі та постраждалі (фото)

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Олена КапнікОлена Капнік
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Загарбники скинули авіабомбу на Херсонщину: є загиблі та постраждалі (фото)

Росіяни атакували Херсонщину. / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Четверо людей отримали травми.

У п'ятницю, 8 вересня, російські військові скинули авіабомбу на село Одрадокам'янка у Херсонській області. Є загиблі та постраждалі.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"В Одрадокам‘янці російська авіабомба вбила трьох цивільних: двох жінок та чоловіка. Четверо місцевих мешканців отримали поранення", - йдеться у повідомленні голови МВС.

Клименко наголошує, що слідчо-оперативні групи, криміналісти, рятувальники та волонтери працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

РФ скинула авіабомбу на село в Херсонській області. / © Ігор Клименко
РФ скинула авіабомбу на село в Херсонській області. / Фото: Ігор Клименко

Керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін підтвердив атаку на населений пункт.  За його словами, травми отримали четверо жінок. 

"Двох потерпілих, 54 та 62 роки, шпиталізували у стані середньої тяжкості. Ще дві місцеві жительки, 50 та 29 років, лікування проходитимуть амбулаторно", - повідомив він. 

Внаслідок авіаудару по Одрадокамʼянці загинуло дві жінки. / © Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Внаслідок авіаудару по Одрадокамʼянці загинуло дві жінки. / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Окупанти скинули авіабомбу на село на Херсонщині: четверо потерпілих. / © Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Окупанти скинули авіабомбу на село на Херсонщині: четверо потерпілих. / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Російські військові скинули авіабомбу на село Одрадокам'янка - наслідки атаки. / © Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Російські військові скинули авіабомбу на село Одрадокам'янка - наслідки атаки. / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Крім того, окупаційна армія вдарили з мінометів по Веселому. Поранення отримав 67-річний чоловік, його шпиталізували.

Як повідомлялося, зранку 8 вересня росіяни вдарили ракетою по адмінбудівлі в Кривому Розі.  Загинула одна людина - працівник поліції. Крім того, близько 50 осіб отримали поранення. 

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Дата публікації
Перегляди
2563
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