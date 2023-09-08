Загарбники скинули авіабомбу на Херсонщину: є загиблі та постраждалі (фото)

Четверо людей отримали травми.
У п'ятницю, 8 вересня, російські військові скинули авіабомбу на село Одрадокам'янка у Херсонській області. Є загиблі та постраждалі.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
"В Одрадокам‘янці російська авіабомба вбила трьох цивільних: двох жінок та чоловіка. Четверо місцевих мешканців отримали поранення", - йдеться у повідомленні голови МВС.
Клименко наголошує, що слідчо-оперативні групи, криміналісти, рятувальники та волонтери працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.
Керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін підтвердив атаку на населений пункт. За його словами, травми отримали четверо жінок.
"Двох потерпілих, 54 та 62 роки, шпиталізували у стані середньої тяжкості. Ще дві місцеві жительки, 50 та 29 років, лікування проходитимуть амбулаторно", - повідомив він.
Крім того, окупаційна армія вдарили з мінометів по Веселому. Поранення отримав 67-річний чоловік, його шпиталізували.
Як повідомлялося, зранку 8 вересня росіяни вдарили ракетою по адмінбудівлі в Кривому Розі. Загинула одна людина - працівник поліції. Крім того, близько 50 осіб отримали поранення.