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Израиль уточнил количество жертв теракта ХАМАСа

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Израиль уточнил количество жертв теракта ХАМАСа

Цифра жертв теракта – не окончательная / Фото: Associated Press

Израиль посмотрел количество жертв теракта ХАМАСа.

Представитель министерства иностранных дел Израиля заявил, что число погибших в результате атаки ХАМАСа 7 октября 2023 года на юге Израиля было пересмотрено примерно до 1200 из предварительной оценки правительства в 1400 году.

Об этом пишет Reuters.

"Около 1200 являются официальным количеством жертв резни 7 октября", — сказал спикер Лиор Хаят в письменном заявлении.

Хаят сказал, что цифра была обновлена. Причину просмотра он не указал.

Количество погибших, которое включает иностранцев, "не является окончательной цифрой. Это обновленная оценка. Она может измениться, когда идентифицируют все тела", — резюмировал Хаят.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль впервые объявил гуманитарную паузу в Газе.

Кроме того, мы ранее информировали, что ХАМАС потерял контроль над северной частью сектора Газа.

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Дата публикации
Просмотры
679
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