Військовий літак США розбився під час тренувань

Під час тренувань літак військово-повітряних сил США потрапив у аварію та розбився над східною частиною Середземного моря

Про це пише Daily Mail.

Згідно з повідомленням Європейського Командування Збройних сил США (EUCOM), літак здійснював навчальні тренування, а згодом сталися "аварійні обставини, що призвели до падіння".

Водночас влада не назвала кількість постраждалих. Однак там наголосили, що літак не розбився в результаті будь-якої атаки.

"З поваги до постраждалих сімей ми наразі не будемо оприлюднювати подальшу інформацію про залучений персонал. Причини інциденту на навчанні наразі з’ясовуються. Однак ми можемо точно сказати, що виліт літака був суто навчальним і жодних ознак ворожої діяльності немає", - йдеться у заяві EUCOM.

Напередодні EUCOM оголосило, що три дні військово-морських навчань відбулися в Середземному морі, де від початку війни Ізраїлю та ХАМАСу розташувалися дві авіаносні ударні групи. У цих навчаннях взяли участь 11 000 військових.

EUCOM складається з 65 000 постійних військовослужбовців, які відповідають за військові операції США в Європі, частині Азії та Близького Сходу, Арктиці та Атлантичному океані.

Нагадаємо, в Італії після падіння військового літака загинула 5-річна дівчинка (відео).

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