В Малайзії літак впав на автостраду: загинули 10 людей

Внаслідок авіакатастрофи загинули двоє автомобілістів і вісім осіб, які перебували в літаку.

В Малайзії сталася авіакатастрофа, під час якої літак впав на автостраду. Внаслідок трагедії загинули десятеро людей.

Про це повідомляє BBC.

Згідно з даними правоохоронців, внаслідок авіакатастрофи загинули двоє автомобілістів і вісім осіб, які перебували в літаку, коли він упав на місцеве шосе.

Зазначається, що Beechcraft Model 390 прямував із Лангкаві до Селангора й намагався приземлитися, коли розбився.

За словами начальника поліції федеративного штату, літак втратив зв'язок із диспетчерською вежею за дві хвилини до того, як мав приземлитися в міському аеропорту імені султана Абдула Азіза Шаха.

Як пише CNN, літак врізався в автомобіль і мотоцикл.

"Ніхто не вижив в аварії. Жертви також ще мають бути ідентифіковані, про це буде повідомлено в належний час. Потрібно провести судово-медичну експертизу", - заявив міністр транспорту Ентоні Локе під час пресконференції.

Нагадаємо, в Польщі літак упав на будівлю, в якій люди ховалися від грози: п'ятеро людей загинули, багато поранено.