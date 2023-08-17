В Малайзии самолет упал на автостраду: погибли 10 человек

В результате авиакатастрофы погибли два автомобилиста и восемь человек, находившихся в самолете.

В Малайзии произошла авиакатастрофа, во время которой самолет упал на автостраду. В результате трагедии погибли десять человек.

Об этом сообщает BBC.

Согласно данным правоохранителей, в результате авиакатастрофы погибли два автомобилиста и восемь человек, находившиеся в самолете, когда он упал на местное шоссе.

Отмечается, что Beechcraft Model 390 направлялся из Лангкави в Селангор и пытался приземлиться, когда разбился.

По словам начальника полиции федеративного штата, самолет лишился связи с диспетчерской башней за две минуты до того, как должен был приземлиться в городском аэропорту имени султана Абдула Азиза Шаха.

Как пишет CNN, самолет врезался в автомобиль и мотоцикл.

"Никто не выжил в аварии. Жертвы также должны быть идентифицированы, об этом будет сообщено в должное время. Нужно провести судебно-медицинскую экспертизу", — заявил Министр транспорта Энтони Локе во время пресс-конференции.

Напомним, в Польше самолет упал на здание, в котором люди скрывались от грозы : пять человек погибли, много ранены.