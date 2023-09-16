В Італії після падіння військового літака загинула 5-річна дівчинка: відео

Авіакатастрофа сталася після зльоту групи літаків з туринського аеропорту Казелле, її причина наразі невідома.

У суботу, 16 вересня, літак італійської акробатичної авіаційної команди Frecce Tricolori розбився під час тренувань біля міста Туріна. Внаслідок авіакатастрофи загинула 5-річна дівчинка, яка перебувала в автомобілі, що проїжджав поруч із місцем падіння літака.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на італійські ЗМІ.

Літак або частини літака врізалися в автомобіль, у якому перебувала сім’я — чоловік з дружиною та двоє дітей. П’ятирічна дівчинка отримала смертельні поранення, а 9-річний хлопчик та батьки постраждали від опіків. Пілот катапультувався і також отримав опіки.

На відео аварії видно дев’ять літаків, які рухаються двома V-подібними групами. Раптом один із літаків опускається нижче від інших і розбивається, викликаючи вогняну кулю через вибух, очевидно, пального.

На відео також видно, як пілот катапультується з парашутом незадовго до зіткнення всередині огорожі аеродрому.

Повідомляється, що катастрофа сталася після зльоту з туринського аеропорту Казелле. Про причини катастрофи поки не повідомляється.

На фотографіях наслідків видно уламки літака на кукурудзяному полі та згорілу та розбиту машину, яка перекинулася на узбіччя.

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Frecce Tricolori — провідна італійська команда пілотів-акробатів, яка входить до складу ВПС Італії. Зазвичай вони виконують показові польоти на подіях національного значення, залишаючи смуги червоного, зеленого та білого диму - у кольорах італійського прапора. Більш складну акробатику вони виконують під час авіашоу.

Загін готувався до виступу в неділю, 17 вересня, в рамках заходів з нагоди 100-річчя ВПС Італії.

Нагадаємо, 12 серпня, коли в Росії святкували День Військово-повітряних сил, у Калінінградській області упав, намагаючись виконати фігуру вищого пілотажу, винищувач Су-30. Падіння літака потрапило на відео.

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