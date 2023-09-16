Однорічного хлопчика вбила амеба, яка пожирає мозок: симптоми захворювання

У Арканзасі, США, 4 вересня від рідкісної інфекції Naegleria fowleri помер однорічний хлопчик. Дитина, імовірно, заразилася нею на водному атракціоні у заміському клубі.

Про це пише CNN.

Naegleria fowler – амеба, що поїдає мозок, руйнуючи його тканини, викликаючи набряк і, зазвичай, смерть. Вона живе в ґрунті та теплих прісноводних озерах, річках, ставках і гарячих джерелах.

За даними Центру контролю та профілактики захворювань США (CDC), у рідкісних випадках люди заразилися Naegleria fowleri з води для відпочинку, в якій було недостатньо хлору, наприклад, у басейнах, або в парках для серфінгу.

За даними CDC, у США зараження Naegleria fowleri зустрічається рідко – заражаються лише близько трьох людей на рік, проте, зазвичай такі випадки завжди смертельні.

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Як розповів коронер округу Пуласкі Джерон Гоббс, 16-місячний хлопчик помер, провівши кілька днів у лікарні. Департамент охорони здоров'я штату провів перевірку і встановив, що жертва, імовірно, заразилася на майданчику для водних розваг заміського клубу Літл-Рока.

У Департаменті охорони здоров'я штату розповіли, що кілька зразків з водного атракціону та басейну відправили до Центру з контролю і профілактики захворювань для оцінки. Так, в одному зразку була життєздатна Naegleria fowleri.

Що відомо про Naegleria fowleri

За даними Центру контролю та профілактики захворювань (CDC), цей тип амеби потрапляє в організм через ніс, найчастіше, коли люди плавають, пірнають або занурюють голову в прісноводних водоймах.

Проникаючи до головного мозкц амеба руйнує його тканини і викликає майже завжди смертельну інфекцію, що називається первинним амебним менінгоенцефалітом (ПАМ). Інфекція Naegleria fowleri не передається від людини до людини.

Симптоми ПАМ зазвичай з'являються через п'ять днів після зараження, але можуть початися від одного до 12 днів.

Серед симптомів – головний біль, лихоманка, нудота або блювота. Також може бути сплутаність свідомості, ригідність потиличних м'язів, неуважність до навколишнього середовища і людей, судоми, галюцинації і кома.

Хвороба швидко прогресує, зазвичай викликаючи смерть протягом приблизно п'яти днів.

У CDC стверджують, що кращий спосіб запобігти зараженню при купанні в прісній воді – не допускати потрапляння води в ніс. Також пропонується уникати збовтування осаду на дні прісної водойми, де з більшою ймовірністю мешкають амеби.

Нагадаємо, дворічний хлопчик проковтнув 8 голок (фото).

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