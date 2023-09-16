Однолетнего мальчика убила амеба, пожирающая мозг: симптомы заболевания

В Арканзасе, США, 4 сентября от редкой инфекции Naegleria fowleri скончался однолетний мальчик. Ребенок, вероятно, заразился на водном аттракционе в загородном клубе.

Об этом пишет CNN.

Naegleria fowler – амеба, поедающая мозг, разрушая его ткани, вызывая отек и, как правило, смерть. Она живет в почве и теплых пресноводных озерах, реках, прудах и горячих источниках.

По данным Центра контроля и профилактики заболеваний США (CDC), в редких случаях люди заразились Naegleria fowleri из воды для отдыха, в которой было недостаточно хлора, например в бассейнах или в парках для серфинга.

По данным CDC, в США заражение Naegleria fowleri встречается редко – заражаются лишь около трех человек в год, однако обычно такие случаи всегда смертельны.

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Как рассказал коронер округа Пуласки Джерон Гоббс, 16-месячный мальчик скончался, проведя несколько дней в больнице. Департамент здравоохранения штата провел проверку и установил, что жертва предположительно заразилась на площадке для водных развлечений загородного клуба Литл-Рока.

В Департаменте здравоохранения штата рассказали, что несколько образцов из водного аттракциона и бассейна отправили в Центр по контролю и профилактике заболеваний для оценки. Так, в одном образце была жизнеспособная Naegleria fowleri.

Что известно о Naegleria fowleri

По данным Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC), этот тип амебы попадает в организм через нос, чаще всего, когда люди плавают, ныряют или погружают голову в пресноводные водоемы.

Проникая в головной мозг амеба разрушает его ткани и вызывает почти всегда смертельную инфекцию, называемую первичным амебным менингоэнцефалитом (ПАМ). Инфекция Naegleria fowleri не передается от человека к человеку.

Симптомы ПАМ обычно появляются через пять дней после инфецирования, но могут начаться от одного до 12 дней.

Среди симптомов – головная боль, лихорадка, тошнота или рвота. Также может быть спутанность сознания, ригидность затылочных мышц, невнимательность к окружающей среде и людям, судороги, галлюцинации и кома.

Болезнь быстро прогрессирует, обычно вызывая смерть в течение примерно пяти дней.

В CDC утверждают, что лучший способ предотвратить заражение при купании в пресной воде – не допускать попадания воды в нос. Также предлагается избегать взбалтывания осадка на дне пресного водоема, где с большей вероятностью обитают амебы.

Напомним, двухлетний мальчик проглотил 8 иголок (фото).

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