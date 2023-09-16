В Перу двухлетний мальчик случайно проглотил 8 игл.

Об этом пишет nypost.com.

К счастью для мамы Нарли Писко, с ее сыном все хорошо. На прошлой неделе мальчик срочно был доставлен с фермы в провинции Марискаль Касерес в больницу в Тарапото для проведения жизненно важной операции.

Рентгенография его брюшной полости обнаружила восемь игл, которые медики удалили менее чем за два часа.

Двухлетний мальчик проглотил 8 игл / Фото: Jam Press

В заявлении регионального правительства отмечается, что в брюшине (выстилающей брюшную полость) с правой стороны находились две иглы; три с левой стороны; одна в брюшной стенке; и две другие "опасно расположенные" между мочевым пузырем и прямой кишкой.

Писко выразила благодарность врачам, спасшим жизнь ее сыну. "Если бы не их своевременное хирургическое вмешательство, его здоровье ухудшилось бы, и результат был бы другим", — сказала она.

Двухлетний мальчик проглотил 8 игл / Фото: Jam Press

Мать-одиночка сказала, что взяла сына с собой на работу, потому что больше некому было следить за ребенком. Она не заметила, как он проглотил иглы, потому что работала.

Предполагается, что иглы использовались для инъекций для скота на ферме.

"Я этого не осознавала, потому что была сосредоточена на своей работе", – сказала Писко. "Иногда дети кладут что-то в рот, когда ползают или начинают ходить".

Двухлетний мальчик проглотил 8 игл / Фото: Jam Press

Медики лечили небольшие раны тонкой кишки мальчика. Его временно посадили на диету, содержащую только жидкости, и уже через несколько дней его выписали из больницы.

Врачи сообщили об инциденте местным властям, поскольку не могли понять, как мальчик мог проглотить такое количество игл. Они подозревали, что с ним могли плохо обращаться. Расследование продолжается.

Напомним, во Вьетнаме женщина вызвала немало удивления, заявив, что не спала уже более 11 лет. Все началось с приступа странного плача.

Читайте также: