В Германии призвали поддерживать Украину к победе, чтобы это стало знаком мировых диктаторов.

Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала президента Китая Си Цзиньпина диктатором.

Об этом пишет Politico.

"Если Путин выиграет эту войну, каким знаком это будет для других диктаторов в мире, таких как Си — президент Китая? Украина должна выиграть эту войну", — сказала Бербок во время своего визита в США.

Министр Германии подчеркнула, что ее страна "будет поддерживать Украину столько, сколько нужно".

Комментарии Бербок появились на фоне недавней торговой напряженности между Пекином и Брюсселем после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на этой неделе заявила, что исполнительные власти ЕС начнут расследование в отношении китайских субсидий для электромобилей.

Несмотря на амбивалентный подход Германии к Китаю, Партия зеленых, возглавляемая Бербок, склоняется к более решительному подходу к Пекину.

Следует добавить, что президент США Джо Байден также назвал своего китайского коллегу Си Цзиньпина "диктатором", когда рассказывал о реакции Си на сбитый в начале года над США китайский разведывательный зонд.

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