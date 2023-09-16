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Бербок назвала президента Китаю Сі Цзіньпіна диктатором

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Бербок назвала президента Китаю Сі Цзіньпіна диктатором

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок / Фото: Associated Press

У Німеччині закликали підтримувати Україну до перемоги, аби це стало знаком для світових диктаторів.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок назвала президента Китаю Сі Цзіньпіна диктатором.

Про це пише Politico.

"Якщо Путін виграє цю війну, яким знаком це буде для інших диктаторів у світі, таких як Сі —президент Китаю? Україна повинна виграти цю війну", - сказала Бербок під час свого візиту до США.

Міністерка Німеччини підкреслила, що її країна "буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно".

Коментарі Бербок з'явилися на тлі нещодавньої торгової напруженості між Пекіном і Брюсселем після того, як очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн цього тижня заявила, що виконавча влада ЄС розпочне розслідування щодо китайських субсидій для електромобілів.

Незважаючи на амбівалентний підхід Німеччини до Китаю, Партія зелених, яку очолює Бербок, схиляється до більш рішучого підходу щодо Пекіна.

Слід додати, що президент США Джо Байден також назвав свого китайського колегу Сі Цзіньпіна "диктатором", коли розповідав про реакцію Сі на збитий на початку року над США китайський розвідувальний зонд. 

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Дата публікації
Перегляди
242
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