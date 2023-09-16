У Перу дворічний хлопчик випадково проковтнув 8 голок.

Про це пише nypost.com.

На щастя для мами Нарлі Піско, з її сином все гаразд. Минулого тижня хлопчика терміново доставили з ферми у провінції Маріскаль Касерес до лікарні у Тарапото для проведення життєво важливої операції.

Рентгенографія його черевної порожнини виявила вісім голок, які медики видалили трохи менш як за дві години.

Дворічний хлопчик проковтнув 8 голок / Фото: Jam Press

У заяві регіонального уряду наголошується, що у очеревині (що вистилає черевну порожнину) з правого боку були дві голки; три з лівого боку; одна у черевній стінці; і дві інші "небезпечно розташовані" між сечовим міхуром та прямою кишкою.

Піско висловила подяку лікарям, які врятували життя її синові. "Якби не їхнє своєчасне хірургічне втручання, його здоров'я погіршилося б, і результат був би іншим", - сказала вона.

Дворічний хлопчик проковтнув 8 голок / Фото: Jam Press

Мати-одиначка сказала, що взяла сина з собою на роботу, тому що більше не було кому його доглядати. Вона не помітила, як він проковтнув голки, бо працювала на роботі.

Передбачається, що голки використовували для ін'єкцій для худоби на фермі.

"Я цього не усвідомлювала, тому що була зосереджена на своїй роботі", - сказала Піско. "Іноді діти кладуть щось до рота, коли повзають чи починають ходити".

Дворічний хлопчик проковтнув 8 голок / Фото: Jam Press

Медики лікували невеликі рани тонкої кишки хлопчика. Його тимчасово посадили на дієту, що містить лише рідини, і вже через дкілька днів його виписали з лікарні.

Лікарі повідомили про інцидент місцевій владі, оскільки не могли зрозуміти, як хлопчик міг проковтнути таку кількість голок. Вони підозрювали, що з ним могли погано поводитись. Розслідування триває.

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