"Интер" уничтожил "Милан" и стал лидером Серии А – экс-звезда "Шахтера" оформил дубль (видео)

"Нерадзурри" разгромили "россонери" в принципиальном дерби.
"Интер" разбил "Милан" в центральном матче 4-го тура итальянской Серии А – 5:1.
Уже на 5-й минуте "нерадзурри" повели в счете благодаря голу экс-игрока донецкого "Шахтера" Генриха Мхитаряна, которому ассистировал Федерико Димарко.
На 38-й минуте "Интер" укрепил свое преимущество – Маркус Тюрам отличился после передачи Дензела Дюмфриса.
На 57-й минуте "Милан" сумел сократить отставание усилиями Рафаэля Леау.
Однако затем команда Симоне Индзаги ответила своими тремя голами. На 69-й минуте Мхитарян оформил дубль после передачи Лаутаро Мартинеса.
На 79-й минуте пенальти реализовал бывший футболист "Милана" Хакан Чалханоглу.
А точку в этом матче в компенсированное время поставил Давиде Фраттези, который отличился дублем за сборную Италии в недавнем матче отбора на Евро-2024 против Украины.
Обзор матча
"Интер" (12 очков) вышел на первое место в Серии А, одержав четвертую подряд победу на старте нового чемпионата. "Милан" впервые в сезоне потерял очки и с 9 баллами занимает третью позицию.
В следующем туре "черно-синие" 24 сентября на выезде встретятся с "Эмполи" украинца Виктора Коваленко, а подопечные Стефано Пиоли днем ранее будут принимать "Верону".
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