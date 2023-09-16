"Ювентус" уверенно разобрался с "Лацио" и возглавил Серию А (видео)

"Ювентус" на собственном стадионе победил "Лацио" в матче 4-го тура итальянской Серии А – 3:1 .

В первом тайме "бьянконери" дважды поразили ворота римлян. На 10-й минуте счет в игре открыл Душан Влахович.

А на 26-й минуте преимущество туринского клуба укрепил Федерико Кьеза.

Во втором тайме "орлы" сумели сократить отставание усилиями Луиса Альберто на 64-й минуте.

Однако команда Массимилиано Аллегри уже через три минуты вернула себе преимущество в два мяча – отличился Влахович, оформив дубль. Затем "Старая синьора" без проблем довела дело до победы.

"Ювентус" (10 очков) вышел на первое место в Серии А. "Лацио" имеет лишь три балла в своем активе и занимает 15-е место.

В следующем туре "бьянконери" 23 сентября на выезде сыграют с "Сассуоло", а подопечные Маурицио Сарри в тот же день примут "Монцу".

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