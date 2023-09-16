"Ливерпуль" оформил яркий камбэк и захватил лидерство в АПЛ (видео)

"Ливерпуль" в гостях обыграл "Вулверхэмптон" в стартовом матче 5-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 1:3 .

На 7-й минуте встречи хозяев вывел вперед Хи Чхан Хван, что позволило "волкам" уйти на перерыв в роли лидера.

Однако во втором тайме "мерсисайдцы" совершили камбэк. На 55-й минуте Коди Гакпо сравнял счет после паса Мохамеда Салаха.

А в конце поединка подопечные Юргена Клоппа вырвали победу. Сначала на 85-й минуте Эндрю Робертсон отличился с передачи Салаха. А в компенсированное время окончательный счет установил Харви Эллиотт, хет-трик ассистов оформил Салах.

Обзор матча

Для "красных" это четвертая победа подряд в сезоне АПЛ. "Ливерпуль" с 13 очками вышел на первое место в турнирной таблице. "Вулверхэмптон" (3 балла) занимает 15-ю позицию.

В следующем туре команда Клоппа 24 сентября примет "Вест Хэм", а "волки" днем ранее на выезде встретятся с "Лутоном".

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