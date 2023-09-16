Пять причин пить любимый чай без сахара

Вы пьете чай с сахаром? Большинство людей добавляет подсластители к этому любимому напитку. Перед тем, как ваша рука потянется к сахару в следующий раз, вспомните пять причин, почему не стоит добавлять его в чай.

Сегодня люди чаще всего пьют чай с сахаром, да и в бутылочках этот напиток продается с подсластителями. Однако, как утверждают в Red Blossom Tea Company, такие добавки, как сахар или молоко, нельзя назвать традиционными для истории чая. На самом деле, большинство традиций связано с тысячами лет усилий, направленных на выращивание листьев, которые смакуют само по себе. Со временем из простого лекарственного растения чай превратился в очень популярный напиток, помогающий улучшить самочувствие и очень приятно смакующий.

Вот пять причин, почему следует хотя бы попытаться пить чай без сахара.

Чай — природное лакомство, которое не вредит здоровью.

Практически любой вид чая обладает антиоксидантными и питательными свойствами для организма человека, но такие добавки, как сахар или молоко, нивелируют эти природные преимущества. Сахар добавляет в напиток пустые калории, а молоко, как показали некоторые исследования, уменьшает лекарственные свойства чая почти вдвое. Однако люди настолько привыкли подслащивать чай, что прекратить это делать может быть довольно сложно. Особенно если вы используете пакетированный магазинный продукт, который часто не отличается приятным вкусом или какими-либо преимуществами для здоровья. Попробуйте переключиться на высококачественный чай, который нужно заваривать. Вы будете удивлены его вкусом даже без сахара.

Чай без сахара поможет избежать падения уровня энергии

Как сахар влияет на чай? Когда человек выпивает чашку сладкого напитка, он сразу чувствует приток энергии, которая через короткий промежуток времени резко уменьшается. Поэтому рука сама тянется за следующей чашкой чая с сахаром, чтобы пополнить этот уровень. Вместо того чтобы стать жертвой такого неприятного эффекта, позвольте натуральной комбинации кофеина и L-теанина в чае обеспечить вас необходимым количеством энергии на целый день. L-теанин является одним из полезных соединений, содержащихся в каждом чае, и, как было показано, уменьшает стресс, вызывает расслабление и улучшает сон. В сочетании с зарядом энергии от старого доброго кофеина (также природного компонента всех традиционных чаев) L-теанин может повысить когнитивные способности и общую производительность, избегая бешеных скачков уровня сахара в организме.

Экономьте деньги на большем количестве запариваний

Чай с сахаром: вредно или нет / Фото: Pexels

На первый взгляд может показаться, что чай ручной работы, который продается в виде запариваемых листьев, можно использовать только в особых случаях. Но такой напиток более доступный, чем вы думаете. Любой цельнолистовой чай без ароматизаторов можно запаривать несколько раз без потери вкусовых и полезных свойств. Некоторые даже утверждают, что вторая или третья запаривание раскрывает больше деталей вкуса.

Чай с сахаром ухудшает состояние здоровья

Прежде всего, о чем следует сказать, сахар негативно влияет на здоровье зубов. Именно он является главной причиной появления кариеса. Также подслащение чая может стать причиной увеличения веса. Вы можете не замечать, но прибавляя сахар, вы добавляете в свой рацион дополнительные калории, которые со временем ведут к увеличению веса. Сахар связан и с рядом других проблем. В частности, диабетом II типа, болезнями сердца, ожирением. Если вы хотите сохранить свое здоровье, лучше отказаться от лишнего использования сахара.

Сахар меняет вкусовые качества чая

Некоторые считают, что добавлять в чай сахар нужно потому, что напиток не слишком сладкий. Однако это не совсем так. Качественный чай не нуждается в дополнительных подсластителях, а если вам хочется немного изменить его вкус, можно добавить мед или кленовый сироп, которые являются природной альтернативой и более полезны для здоровья.

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