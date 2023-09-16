П'ять причин пити улюблений чай без цукру

Ви п'єте чай з цукром? Більшість людей додає підсолоджувачі до цього улюбленого напою. Перед тим, як ваша рука потягнеться до цукру наступного разу, згадайте про п'ять причин, чому не варто додавати його в чай.

Сьогодні люди найчастіше п'ють чай з цукром та і в пляшечках цей напій продається з підсолоджувачами. Однак, як стверджують у Red Blossom Tea Company, такі добавки як цукор або молоко не можна назвати традиційними для історії чаю. Насправді, більшість традицій пов'язані з тисячами років зусиль, що були спрямовані на вирощування листя, що смакує саме по собі. З часом з простої лікарської рослини чай перетворився на дуже популярний напій, який допомагає покращити самопочуття і дуже приємно смакує.

Ось п'ять причин, чому варто хоча б спробувати пити чай без цукру.

Чай — природні ласощі, які не шкодять здоров'ю

Практично будь-який вид чаю має антиоксидантні та поживні властивості для організма людини, але такі добавки як цукор чи молоко нівелюють ці природні переваги. Цукор додає в напій порожні калорії, а молоко, як показали деякі дослідження, зменшує лікарські властивості чаю майже вдвічі. Однак люди настільки звикли підсолоджувати чай, що припинити так робити може бути доволі складно. Особливо, якщо ви використовуєте пакетований магазинний продукт, який часто не відрізняється приємним смаком чи будь-якими перевагами для здоров'я. Натомість спробуйте переключитися на високоякісний чай, який потрібно заварювати. Ви будете здивовані його смаком навіть без цукру.

Чай без цукру допоможе уникнути падіння рівня енергії

Як цукор впливає на чай? Коли людина випиває горнятко солодкого напою, вона відразу відчуває приплив енергії, яка через короткий проміжок часу, різко зменшується. Тому рука сама тягнеться за наступним горнятком чаю з цукром, щоб поповнити цей рівень. Замість того, щоб стати жертвою такого неприємного ефекту, дозвольте натуральній комбінації кофеїну та L-теаніну в чаї забезпечити вас необхідною кількістю енергії на цілий день. L-теанін є однією з корисних сполук, яка міститься в кожному чаї, і, як було показано, зменшує стрес, викликає розслаблення та покращує сон. У поєднанні з зарядом енергії від старого доброго кофеїну (також природного компонента всіх традиційних чаїв) L-теанін може підвищити когнітивні здібності та загальну продуктивність, уникаючи шалених стрибків рівня цукру в організмі.

Економте гроші на більшій кількості запарювань

Чай з цукром: шкідливо чи ні / Фото: Pexels

На перший погляд може здатися, що чай ручної роботи, який продається у вигляді листя, що потрібно запарювати, можна використовувати лише в особливих випадках. Але такий напій доступніший, ніж ви гадаєте. Будь-який цільнолистовий чай без ароматизаторів можна запарювати декілька разів без втрати смакових та корисних властивостей. Дехто навіть стверджує, що друге або третє запарювання розкриває більше деталей смаку.

Чай з цукром погіршує стан здоров'я

Найперше, про що слід сказати, цукор негативно впливає на здоров'я зубів. Саме він є основною причиною появи карієсу. Також підсолодження чаю може стати причиною збільшення ваги. Ви можете не помічати, але додаючи цукор, ви додаєте до свого раціону додаткові калорії, які з часом ведуть до збільшення ваги. Цукор пов'язаний і з низкою інших проблем. Зокрема, діабетом II типу, хворобами серця, ожирінням. Якщо ви хочете зберегти своє здоров'я, краще відмовитися від лишнього використання цукру.

Цукор змінює смакові якості чаю

Дехто вважає, що додавати до чаю цукор потрібно тому, що напій не надто солодкий. Однак це не зовсім так. Якісний чай не потребує додаткових підсолоджувачів, а якщо вам хочеться трішки змінити його смак, можна додати мед або кленовий сироп, які є природною альтернативою і більш корисні для здоров'я.

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