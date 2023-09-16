Звезда сериала "Секс и город" Кристин Дэвис встретилась с украинскими беженцами

Американская актриса и посол доброй воли UNHCR Кристин Дэвис встретилась с беженцами из Украины.

Звезда сериала "Секс и город" приехала в Кишинев, где имела возможность лично пообщаться с украинцами, вынужденными покинуть свои дома из-за полномасштабного российского вторжения. О визите знаменитости сообщили на странице UNHCR в Instagram.

Кристин Дэвис с украинскими беженцами / Фото: instagram.com/refugees

Кристин пообщалась с детьми из Украины и выразила свою искреннюю поддержку. В интервью Daily Mail актриса заявила, что была удивлена силой украинцев.

"Для меня большая честь быть здесь, в Молдове, проводить время с украинскими беженцами и местными жителями. Они объединились как единое целое, доставляя надежду в эту очень печальную ситуацию. Я была глубоко тронута чрезвычайной силой, которую демонстрируют беженцы. Никто не планирует. становиться беженцом, и, несмотря на болезненный опыт разлуки с родными и близкими, многие восстанавливают свою жизнь в Молдове", — выловилась Кристин.

Звезда также сделала репост фотографий с украинцами в своих Instagram-stories и добавила хештег #Ukraine и сине-желтый флажок.

Кристин Дэвис

Отметим, что еще в начале полномасштабной войны Дэвис поддержала Украину. В своих соцсетях актриса неоднократно призывала помогать украинцам, вынужденно покинувшим свой дом и сейчас ищущих убежища за границей.

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